의정 갈등, 법적 다툼도 해소되나…檢, 의협간부 사건 보완수사 요구

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사직 전공의, 지난달 복지부 대상 소송 취하도

의정 갈등이 마무리 국면에 접어든 가운데 정부와 의료계의 법적 다툼 역시 해소되는 모양새다. 검찰이 송치됐던 의사단체 전·현직 간부 사건에 대해 지난 6월 재수사를 요구한 이래 별도의 추가 소환조사 등은 진행되지 않고 있다.

임현택 전 대한의사협회장이 지난해 6월20일 오전 서울 마포구 서울경찰청 반부패공공범죄수사대에서 소환조사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

AD

22일 아시아경제 취재에 따르면 검찰은 이미 지난 6월 초 경찰에 이재명 대통령 취임 후 전공의의 집단행동을 방조한 혐의(의료법위반방조·업무방해)로 서울중앙지검으로 송치된 대한의사협회(의협) 김택우 회장과 주수호·임현택 전 회장, 박명하 상근부회장 등 7명에 대한 사건의 재수사를 요구한 것으로 확인됐다.

보완수사 요구는 통상 송치된 사건의 공소제기 여부 결정에 필요할 경우 이뤄진다. 검찰이 보완수사를 요구하면 사건은 다시 경찰 수사 단계로 내려가게 된다. 경찰은 검찰의 보완수사 요구사항을 추가로 수사한 다음 이행 결과를 통보하게 돼 있다.

검찰의 보완수사 요구는 최근 훈풍이 부는 의정 간 분위기 때문으로 읽힌다. 수련협의체 회의 등 의정 대화가 이어지고 있고 사직 전공의들이 복귀를 앞둔 만큼 새 정부 입장에서 '긁어 부스럼'을 만들 필요가 없을 것이란 추측이다. 경찰 역시 검찰의 보완수사 요구 이후 의협 전 ·현직 간부들에 대한 소환조사 등을 진행하고 있지 않은 것으로 알려졌다. 별도의 추가 조사 없이 사건이 불송치될 수도 있는 상황이다.

법적 다툼이 완화된 것으로 읽히는 사례는 이번 보완수사 요구뿐만이 아니다. 법조계에 따르면 사직전공의 6명이 복지부를 상대로 제기한 업무개시명령 취소 소송도 지난달 15일 원고 측 소송 취하로 종결됐다.





AD

앞서 의정 양측은 지난해 2월 의정 사태 발발 이후 법적 공방을 이어왔다. 복지부는 의대 정원 2000명 증원에 반발해 사직한 전공의들에 대해 같은 해 3월 업무개시명령을 내렸고, 의협 전현직 간부들에 대해서도 전공의들의 집단 사직을 공모·방조했다며 경찰에 고발했다. 이에 사직 전공의들 역시 복지부의 행정명령이 위법하다며 소송을 제기하고 반발했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>