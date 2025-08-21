'드론실증도시' 이천시, 첨단 드론 기업 유치 첫 결실

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에어로아레스 본사 이전키로…업무지원 협약 체결

경기도 이천시가 드론 테스트베드 조성에 이어 첨단 드론 기업까지 유치하는 성과를 거뒀다.

이천시는 21일 시청 다올실에서 무인항공기(UAV) 및 안티드론 전문기업인 ㈜에어로아레스와 드론 산업 활성화를 위한 업무지원 협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약은 시가 지난 8일 KOREA-ITC와의 상호 협력 협약에 이어 실제 기업을 유치한 첫 사례다.

조태호 에어로아레스 대표(왼쪽)과 김경희 이천시장이 21일 시청에서 열린 업무협약식에서 협약서를 들어보이고 있다. 이천시 제공

에어로아레스는 UAV 부품 제조와 대(對) 드론 대응체계, 무선통신 시스템 등 핵심 기술을 보유한 기업이다.

회사 측은 이천에 700㎡의 부지를 마련, 50여억원을 들여 서울의 본사와 기술 부서를 이전해 사업을 전개할 예정이다. 이와 함께 이천시 드론창업지원센터와 연계한 전문 교육과정 개설 및 기술 창업 활성화도 추진할 예정이다.

이천시는 육군종합정보학교 등 군 관련 기관과의 지리적 인접성을 바탕으로 청미천 일대에 드론실증 테스트베드를 갖추고 있으며, 드론창업지원센터도 마련했다. 에어로아레스는 이같은 인프라를 활용해 기술 개발 기간 단축과 제품 완성도를 높이겠다는 복안이다.





김경희 이천시장은 "드론 특화도시로서의 경쟁력을 높이고 기업과 지역이 함께 성장하는 미래를 만들기 위해 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

