“군민 안전 최우선”… 부산 기장군, 을지연습 연계 주민대피훈련 실시

기장군(군수 정종복)은 지난 20일 다행복한종합사회복지관에서 '2025 을지연습'과 연계한 주민대피 시범훈련을 실시했다.

정종복 기장군수가 주민들에게 대피훈련에 대해 설명하고 있다. 기장군 제공

이 훈련은 전국적으로 동시에 진행된 민방공 대피훈련의 하나로 정종복 군수를 비롯해 주민자치 프로그램 수강생, 시설 이용 주민, 관계자 등 100여명이 참여했다.

훈련은 오후 2시 정각 적의 공습을 가정한 공습경보 발령과 함께 시작됐다. 참여자들은 사전 지정된 대피소로 신속하게 이동하고, 20분 뒤 경보 해제 후 복귀하면서 훈련이 종료됐다. 주민들은 자발적으로 질서있게 훈련에 임했고 층마다 배치된 대피유도요원의 안내에 따라 단 한 건의 안전사고도 발생하지 않았다.

정 군수는 직접 현장을 지휘하며 군민들과 함께 대피 훈련에 참여했다. 또 주민들을 대상으로 비상시 행동 요령을 교육해 안전의식을 높이는 시간도 마련됐다.

정종복 군수는 "성숙한 시민의식으로 적극 참여해주신 군민들 덕분에 훈련을 성공적으로 마칠 수 있었다"며 "비상 대비 태세를 강화해 군민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





지난 18일부터 21일까지 나흘간 진행된 '2025 을지연습'은 국가 비상 대응 역량 강화를 목표로 한 민·관·군·경·소방 통합 정부훈련이다. 기장군은 이번 연습 기간 중 도상연습, 전시 현안 과제 토의, 고리원전 실제훈련, 민방공 대피훈련 등을 통해 비상대비 체계를 점검했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

