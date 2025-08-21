화순 '동복 난실' 개소…농촌 고소득 창출 모델 기대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동면 난실에 이어 두번째 문열어

저변 확대·기술 발전 '일석이조'

화순 동복 난실이 지난 20일 구복규 화순군수, 오형열 군의회 의장, 류기준 전남도의원 등 60여명이 참석한 가운데 진행됐다. 화순군 제공

화순군이 의욕적으로 추진한 '동복 난실'이 지난 20일 문을 열었다.

이날 개소식에는 구복규 화순군수, 오형열 군의회 의장, 류기준 전라남도 의원, 주창범 군 새마을지회장, 배용일 화순 난 연합회장, 양용숙 동복면 난우회 회장, 김정현 동면 난우회 회장, 송대성 이양면 난우회 회장을 비롯해 동복면 기관사회단체장 및 주민, 춘란 애호가 등 60여명이 참석했다.

동복 난실은 동복면 한천리 377번지에 자리하며, 동면 난실에 이어 두 번째다. 지난 2024년 10월 공사에 들어간 동복 난실은 기존 비닐하우스(연면적 336㎡) 리모델링 작업을 거쳐 새롭게 단장됐다.

화순군은 고소득 작물인 춘란 재배를 통해 기술발전과 저변 확대에 온 힘을 쏟고 있다. 동복 난실은 동복난우회 회원들의 춘란재배와 품종 관리, 커뮤니티 공간으로 활용되며, 춘란을 화순군 전략산업으로 육성하는 데 핵심 거점 역할을 할 것으로 기대된다.

구복규 화순군수는 축사를 통해 "동복난우회 회원들이 건강한 취미활동에서 한 걸음 더 나아가 안정적인 소득을 올릴 수 있도록 열의를 갖고 서로 합심해 춘란재배와 난실 관리에 적극 참여하길 바란다"고 말했다.





이어 "춘란의 가치를 높여 신소득 창출과 함께 우리 농업의 새로운 성공 모델이 될 수 있도록 춘란재배 농업 지원에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

