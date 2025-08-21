이철우 경북지사, '청도 열차사고'→'무궁화 열차사고' 통일해달라 요청

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역이미지 훼손방지 차원

공문서·언론자료 일괄적용

이철우 경북지사는 21일 오전 도청 간부회의에서 "이번 사고를 '청도 열차사고'로 지칭할 경우 청도 지역 전체의 이미지에 부정적 영향이 우려된다"며 "정확한 사고 식별과 지역 명예 보호를 위해 공식 명칭을 '무궁화호 열차사고'로 통일해 사용할 것"을 주문했다.

이에 따라 경북도는 중앙 부처와 유관 기관 등의 명칭 사용 시 공식 변경 요청, 지역행정기관 및 산하기관 협조 공문 등 문서상의 표현 변경, 언론사의 보도 및 보도자료, 언론사에 제공되는 자료 일체에 해당 사고를 '무궁화호 열차사고'로 표기할 것을 지침으로 내렸다.

이철우 경북지사

AD

경북도 관계자는 "사고 장소가 특정 지역명으로 지칭될 경우, 지역 경제와 주민 생활 전반에 장기적인 부정적 파급 효과가 나타날 수 있다"며 "정확한 사고 내용 전달과 함께 지역 명예를 지키기 위한 불가피한 행정 조치"라고 설명했다.

실제로 이번 사고는 경부선 상에서 운행중이던 무궁화호 열차가 철도 인근에서 작업 중이던 근로자 7명을 치는 사고로, 해당 열차가 중심이 된 안전사고다. 그러나 일부 언론 보도와 SNS 등에서는 사고 발생지를 부각하는 표현으로 인해 지역 전체에 대한 부정적 인식이 퍼지고 있다는 우려가 제기돼왔다.

경북도는 이번 명칭 변경 결정과 관련해 국토교통부가 1월 10일 발표한 '12·29 제주항공 여객기 참사' 사례를 직접 참고했다고 밝혔다.

당시 전라남도 무안국제공항에서 발생한 항공기 사고 역시 초반에는 '무안공항 참사'로 불렸으나, 지역의 반발에 따라 국토부가 공식 명칭을 '제주항공 여객기 참사'로 명확히 정리한 바 있다.

국토부는 공식 브리핑에서 "사고 지명을 전면에 내세운 명칭이 지역에 대한 오해를 불러일으킨다"며 "공식 명칭은 '12·29 제주항공 여객기 참사'이며, 이를 모든 자료에 적용할 것"이라고 밝혔다. 실제로 당시 브리핑에 참석한 유가족 대표 역시 "사람마다 명칭이 달라 혼란이 있다"며 "공식 명칭을 따라달라"고 요청했었다.

이철우 도지사도 이와 같은 사례를 언급하며 "지역사회는 사고 발생 그 자체보다, 이후의 명칭과 표현이 남기는 이미지에 더 큰 상처를 입을 수 있다"고 강조했다.

이와 관련해 경북도는 공식 명칭 표기 통일 지침 시행, 중앙부처 등 관계기관의 사고 명칭 변경, 경북도청 내 모든 공식 문서 및 보도자료, 외부 발송 문건에 '무궁화호 열차사고' 명칭 사용 의무화, 관계기관 협조 요청, 언론사, 청도군 및 산하 기관에 해당 명칭 사용 요청 공문 발송, 내·외부 커뮤니케이션 체계 정비, 홈페이지 및 SNS, 보도자료 저장소 등에서 기존 표기 정비할 예정이다.





AD

경북도는 앞으로도 이와 유사한 사고 발생 시, 지역사회에 미치는 파급 영향을 최소화하고 사실 기반의 공정한 명칭 사용을 유도하기 위한 제도적 대응체계를 지속적으로 마련해 나갈 계획이다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>