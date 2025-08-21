‘치프스타·와일드파크’ 루키스테이크스 제패… 국산 2세 신예마 두각

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국마사회, 서울·부경 동시 개최···차세대 스타마 탄생 예고

한국마사회(회장 정기환)는 지난 17일 렛츠런파크 서울과 부경에서 각각 Rookie Stakes@서울과 Rookie Stakes@영남을 개최했다고 21일 전했다.

루키스테이크스는 국산 2세마를 조기에 발굴·육성하기 위해 마련된 특별경주다. 단순한 신마 경주를 넘어 한국 경마의 미래 경쟁력을 점검하는 무대다.

서울 8경주에서 열린 Rookie Stakes@서울에서는 '치프스타(암·2세)'가 압도적 기량으로 우승을 차지했다. 치프스타는 초반부터 선두권을 장악한 뒤 직선주로에서 스퍼트를 올리며 2위와 무려 7마신차로 결승선을 통과했다.

'섀클포드' 자마인 치프스타는 데뷔전에서도 16마신차 대승을 기록한 바 있어, 이번 승리로 국산 경주마 판도 변화를 예고했다.

부경 6경주 Rookie Stakes@영남에서는 '와일드파크(수·2세)'가 치열한 접전 끝에 역전 우승을 거머쥐었다. 직선주로 초반까지 2위로 전개하던 와일드파크는 막판 뒷심을 발휘해 '슈퍼에어로'를 추월, 3/4마신차 짜릿한 역전극을 연출했다. 씨수말 '바이언'의 자마로서 향후 중장거리 활약 가능성에도 기대가 모인다.

경마 관계자는 "치프스타와 와일드파크의 약진은 향후 대상경주 판도와 국산 경주마 전력 구도를 가늠하는 척도가 될 것"이라며 "한국 경마의 새로운 스타 탄생이 임박했다"고 평가했다.





한국마사회는 오는 9월 14일 서울과 부산에서 동시에 '쥬버나일 시리즈'를 열고 2세 최고마 선발전에 돌입한다. 루키스테이크스에서 두각을 드러낸 신예들의 활약으로 시리즈의 흥행 열기가 한층 고조될 전망이다.

