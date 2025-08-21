구암사 북천스님 등 '나마스테'봉사단, 자원봉사자 표창 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국립대전현충원 참배객과 보훈가족 위한 국수봉사 등 헌신

앞줄 왼쪽 세 번째부터 구암사 북천스님, 조원휘 대전시의회 의장

대전시의회 조원휘 의장이 21일 구암사 '나마스테' 자원봉사자 회원 15명에게 표창장을 수여했다.

구암사 '나마스테'는 국립대전현충원 참배객과 보훈 가족을 위한 국수 봉사를 비롯해 군 장병, 어르신 대상 급식 등 지역사회 곳곳에서 꾸준한 현장 봉사를 이어오며 지역사회에 따뜻한 울림을 전하고 있다.

조원휘 의장은 표창장을 전달하며 "현충원을 찾는 발걸음마다 나마스테의 따뜻한 국수 한 그릇이 큰 위로가 됐다는 이야기를 많이 들었다"며 "이는 단순한 봉사를 넘어, 나라를 위해 헌신한 이들을 기억하고 존경을 실천하는 진정한 보훈의 모습"이라고 강조했다.





이어 "자원봉사는 나눔의 시작이자 공동체를 단단히 묶는 힘"이라며 "대전시의회도 나눔과 보훈의 가치가 지역 곳곳에 스며들 수 있도록 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

