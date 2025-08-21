코웨이, 국내 최대 얼음 저장량 갖춘 '아이콘 맥스' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오리지널 대비 얼음 저장량 3배

코웨이가 아이콘 얼음정수기 맥스(MAX)를 출시했다고 21일 밝혔다.

코웨이 '아이콘 얼음정수기 맥스' 제품 사진. 코웨이

AD

이번 신제품은 국내 카운터탑 얼음정수기 중 최대 용량인 2.1㎏의 얼음 저장량을 갖췄다. 이는 아이콘 얼음정수기 오리지널(0.74kg) 대비 약 3배가량 커진 용량으로 대가족이나 홈파티 등 얼음 사용량이 많은 환경에서도 넉넉하게 이용할 수 있다.

특히 소비자 취향에 맞게 얼음 크기를 선택해 사용할 수 있다. 조각 얼음, 작은 얼음, 큰 얼음 등 3가지 크기 중 원하는 대로 설정해 얼음을 만들고 음료나 요리 등 다양한 용도에 맞춰 활용할 수 있다.

코웨이만의 특허 기술인 듀얼 쾌속 제빙을 통해 얼음을 보다 빠르게 생성하며 얼음이 만들어지고 나오는 모든 구간에 8중 UV 살균을 적용해 위생을 강화했다. 얼음을 생성하는 얼음 트레이는 고온수 자동 살균 기능을 적용해 99.9% 살균 효과를 낸다.

또 스마트 원터치 기능으로 버튼 한 번에 정량의 얼음을 추출할 수 있으며, 온수 온도와 추출 용량을 소비자가 원하는 대로 설정해 사용할 수 있다. 라면·드립커피·차 등 메뉴별 최적 온도와 용량을 자동으로 제공하는 레시피 모드도 탑재했다.

신제품은 아이스 화이트, 아이스 그레이, 아이스 블루 등 3가지 색상으로 출시되며 방문 관리 서비스 전용 상품으로 판매된다. 고객 선택에 따라 2개월 또는 4개월마다 서비스 전문가가 방문해 필터 교체부터 살균 케어까지 제품 내외부를 관리해 준다.

신제품에 대한 자세한 내용 및 구매는 코웨이 공식 직영점 코웨이 갤러리와 코웨이닷컴 누리집, 실시간 코디 매칭 서비스 등을 통해 확인할 수 있다.





AD

코웨이 관계자는 "아이콘 얼음정수기 맥스는 코웨이의 차별화된 얼음정수기 기술력을 집약해 대용량 얼음을 원하는 소비자의 니즈를 완벽히 충족시킨 제품"이라며 "앞으로도 다양한 소비자 라이프스타일에 맞춘 혁신 제품을 지속해서 선보일 계획"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>