댕댕! 나도 서핑 즐겼어요… 신라대 I-URP사업단, 2025 PET SUP CAMP 마쳐

반려견도 서핑을 즐겼네!

신라대학교(총장 허남식) 반려동물특화 대학혁신연구단지(I-URP) 조성사업단이 반려동물과 함께하는 해양레저 체험 프로그램 '2025 PET SUP CAMP'를 진행했다고 21일 알렸다.

지난 16일 광안리 SUP ZONE 해변에 많은 시민과 반려동물이 해양레저 체험을 위해 모였다.

SUP를 즐기는 시민과 반려견.

신라대 I-URP사업단과 서프마린이 공동 주관한 '2025 PET SUP CAMP'에 참여한 반려인과 반려동물들은 강사로 참여한 서프마린 권익준 팀장의 SUP(Stand Up Paddleboard) 안전 교육을 시작으로 바다로 나가 패들보드 등 해양레저를 즐겼다.

이번 프로그램은 해양 관광지인 광안리에서 반려동물과 함께 즐길 수 있는 해양레저 체험을 통해 반려동물 친화적 도시 조성과 지역경제 활성화를 꾀하고 반려인의 신뢰와 교감 증진, 반려동물 복지 향상을 위해 마련됐다.

행사 종료 후 진행된 만족도 조사 결과, '반려견과 함께 안전하게 해양 레저를 즐길 수 있었던 색다른 경험이었다'는 의견과 함께 '매우 만족'이 높은 비중을 차지했다. 대학 측은 프로그램의 인기가 반영됐다고 설명했다.

신라대 I-URP사업단 측은 "반려인들에게 새로운 경험을 제공하고 부산이 반려동물 친화 해양 도시로 자리매김할 기회였다"고 설명했다.





신라대 배일권 I-URP사업단장은 "이번 PET SUP CAMP는 해양레저 인프라와 반려동물 복지 문화를 접목한 의미 있는 시도였다"라며 "반려동물 복지와 산업 발전을 위해 다양한 프로그램을 확대해 나가겠다"고 힘줬다.

신라대 I-URP사업단이 진행한 2025 PET SUP CAMP.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

