중국, 위안화 기반 스테이블코인 허용 방안 검토

위안화 국제화 로드맵 검토

중국이 위안화 기반 스테이블코인을 허용하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다. 미국과 일본 등 각국이 스테이블코인 제도화에 속도를 내는 가운에 이에 뒤처질 경우 위안화 국제화에 제약이 될 수 있다는 판단에서 비롯된 것으로 풀이된다.

20일(현지시간) 로이터통신은 복수의 정통한 소식통을 인용해 중국 국무원이 이달 말 미국의 스테이블 코인 정책 추진을 따라잡기 위한 방안을 포함한 '위안화 국제화 로드맵'을 검토할 예정이며 이를 승인할 가능성이 있다고 보도했다.

스테이블코인은 가격 변동성을 최소화하기 위해 특정자산을 가치에 고정한 가상자산이다.

이 로드맵에는 글로벌 시장에서의 위안화 사용 목표가 포함되며 스테이블코인과 관련해 인민은행 등 국내 규제당국의 이행 의무와 책임, 위험 예방 지침 등이 포함된다고 소식통은 전했다.

소식통들에 따르면 중국 정부는 글로벌 금융에서 커지고 있는 미국 달러와 연동 가상자산의 영향력을 견제하고 위안화 국제화를 꾀하는 유용한 도구로 스테이블코인을 바라보고 있다. 아울러 소식통 중 한 명은 중국 지도부가 이르면 이달 말 위안화 국제화와 스테이블코인에 초점을 맞춘 학습회의를 진행할 것으로 예상된다고 했다.

소식통들은 또한 오는 31일부터 내달 1일까지 톈진에서 열리는 상하이협력기구(SCO) 정상회의에서 국가 간 결제에서 위안화 사용 확대와 함께 스테이블 코인도 논의될 것으로 예상한다고 전했다.





로이터는 중국이 위안화 스테이블코인을 승인하면 디지털 자산에 대한 당국의 접근방식이 크게 바뀌는 것이라고 짚었다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

