세계 전기차 배터리, 공급이 수요 3.4배…中은 혼자 훨훨

美전기차 보조금 정책 변화 충격

2030년에도 공급과잉 해소 안돼

韓·日업계 고충…中은 투자 확대

로이터연합뉴스

전 세계 전기차 배터리 생산 능력이 수요의 3.4배에에 달할 정도로 공급과잉이 심각한 것으로 나타났다. 미국 전기차 업체들의 고전에 배터리 가격이 헐값으로 떨어지면서 한·일 기업들도 고전 중이다. 업계 1,2위를 다투는 중국 업체들의 독식 구조가 고착화될 것이란 우려도 나온다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 21일 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티 자료를 인용해 올해 세계 전기차 배터리 공장의 생산 능력은 총 3930GWh(기가와트시)로, 1161GWh 정도인 수요의 약 3.4배라고 전했다. 특히 북미지역에선 4.8배로 차이가 더 컸다.

이 같은 추세는 당분간 이어질 전망이다. 내년에도 비슷한 상황이 이어지면서 수요 대비 생산능력은 3배를 웃돌 전망이다. 5년 후인 2030년에도 간극이 2.4배에 이를 전망이다.

미국 조 바이든 전임 행정부는 인플레이션 감축법(IRA)을 통해 전기차 보조금 정책을 추진했으나 올해 1월 취임한 도널드 트럼프 미국 대통령이 이를 폐지하면서 공급과잉 현상을 촉발한 것으로 관측됐다. 닛케이는 "미·일 각국 정부는 경제 안보 관점에서 중국 의존을 피하기 위해 자국 내 배터리 생산을 지원해 왔지만, 전기차 수요 둔화로 예상이 틀어졌다"고 해설했다.

전기차 배터리 가치도 곤두박질쳤다. 글로벌 투자은행(IB) 골드만삭스에 따르면 지난해 전기차 배터리 가격은 2023년과 비교해 26% 하락한 1GWh당 111달러(약 15만5000원)였다. 내년 말에는 약 80달러(약 11만1000원)까지 떨어질 것이라는 관측도 나오고 있다.

상황이 이렇다 보니 일본의 파나소닉HD는 지난달 가동을 시작한 미국 내 신공장의 본격 가동 시점을 당초 계획했던 2026년 말에서 '미정'으로 전환했다. 주요 고객사인 테슬라의 부진과 전기차 시장 침체를 고려할 때 조기 가동은 재고 부담 리스크로 이어질 수 있다는 판단에서다. 대규모 투자를 계획했던 한국 배터리 대기업들도 투자 계획을 재조정하는 것으로 알려졌다.

반면 중국 기업들은 자국 및 유럽 완성차 업체들의 수요에 힘입어 투자를 확대하고 있다. 중국 CATL은 유럽 투자를 확대 중이며, 비야디(BYD)는 저가 배터리 생산을 강화하고 있는 것으로 알려졌다.

중국 배터리 기업의 업계 독식 구조가 강화될 것이란 우려가 나오는 배경이다. 한국의 SNE리서치에 따르면, 2025년 1~6월 시장점유율 1위는 중국 CATL, 2위는 BYD였다. 한때 시장을 주도했던 한·일 업체 중에선 LG에너지솔루션이 3위, 파나소닉 홀딩스가 6위를 기록했으나 점유율 하락세가 이어졌다.

닛케이아시아는 "이런 흐름은 중국과 그 외 경쟁사 간 생산능력 및 기술 격차를 더욱 벌릴 수 있다"며 "전기차 보급이 본격화될 때 차 업체들이 핵심 부품인 배터리를 중국에 의존할 수밖에 없는 상황을 초래할 수 있다"고 짚었다.





한편, 전기차 배터리 업계 전반의 투자 둔화는 공급망 상류에도 파급 효과를 미칠 전망이다. 국제에너지기구(IEA)는 리튬·니켈 개발 투자가 위축될 경우, 2030년까지 리튬 등 자원 공급 부족 가능성이 높다고 경고했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

