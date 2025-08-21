원전건설 시민이 지켜본다… 새울 3·4호기 제8기 시민참관단 발대식

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 소유섭)가 21일 새울원자력본부 복지관에서 새울 3,4호기 제8기 시민참관단 발대식을 개최했다.

지난 7월 약 3주간 부산·울산·경남 지역에 거주하는 주민과 대학생을 대상으로 모집한 시민참관단에 역대 최다 인원인 761명이 신청해 원자력에 대한 관심을 보였다.

공모를 통해 선정된 시민참관단 50명은 이날 발대식에서 위촉장을 받고 경희대 원자력공학과 정범진 교수의 원자력 특강을 시작으로 본격적인 활동에 들어갔다.

소유섭 새울원자력본부장은 "시민참관단을 통해 원전 건설에 대한 이해도를 높이고 원전 건설에 대한 정보를 투명하게 공개해 시민과 소통하는 계기가 되길 바란다"며, "새울 3,4호기가 안전하게 건설되고 운영될 수 있도록 다양한 의견과 관심을 부탁드린다"라고 말했다.





AD

제8기 시민참관단은 오는 28일 새울본부 안전체험장에서 산업안전교육에 참여하고 건설전망대에서 새울 3,4호기 건설현황에 대한 설명을 들은 후 건설현장으로 이동해 시공현장을 직접 참관할 계획이다. 이들은 앞으로 3개월간 건설 현장 및 시운전 과정 등을 직접 참관하며 다양한 활동을 이어갈 예정이다.

새울원자력본부

AD





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>