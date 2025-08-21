부산진해경제자유구역청, '찾아가는 폐기물 관리 점검 회의' 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

생곡산단 입주 폐기물업체 중심



'폐기물 현장정보제도' 이행 점검

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)이 지난 20일 생곡산단 내 종합재활용업체 및 수집운반업체를 대상으로 폐기물 적정관리를 위한 현장정보전송 이행 실태 점검 회의를 했다.

경자청은 이 회의에 폐기물업체 12개소가 참석해 올해 4월부터 시행된 '폐기물처리 현장정보 전송제도'에 대한 이행 실태를 점검했다고 21일 알렸다. 또 운영 초기에 발생할 수 있는 문제점 등 현장의 목소리와 의견을 들었다.

현장정보 전송제도는 폐기물 처리 시 폐기물의 인계 인수에 관한 사항과 계량값, 위치정보, 영상정보 등 폐기물 처리 현장정보를 전자정보처리프로그램에 입력하는 제도이다.

이날 회의에서는 정보전송(GPS, CCTV) 장치 의무 설치 완료 사업장 현황, 노후화된 CCTV 교체 등 사업장별 준수사항 안내, 장치운영 미흡사례와 대체정보 입력방법 등 시스템관리까지 다양한 사항을 확인하고 공유했다.

현장전송장비를 운영하면서 현장에서 놓치기 쉬운 절차와 주의사항 등을 알기 쉽게 사례와 도표로 정리한 '자체 점검 설명서'를 제공해 사업자 스스로 현장관리를 유지 할 수 있도록 지원했다. '핵심점검사항 자체 체크리스트'를 수록해 장치고장 등 불시 상황 발생 시 적기에 대응할 수 있도록 조치했다.

박성호 청장은 "폐기물의 자원적 가치가 인정되기 위해선 폐기물 무단 방치 및 불법 투기 없는 안정적인 폐기물관리가 최우선이기 때문에 일선 현장에서 업체들의 노력과 관심, 폐기물 현장정보 전송제도 실천을 적극 당부한다"고 말했다.





이번 회의에서 제시한 현장정보전송제도 이행 점검기준과 전송장치 정상 운영 기준은 하반기 정기 수시 점검 시 이행여부를 확인하고 위반사항에 대해서는 행정처분 등 조처를 할 방침이다.

폐기물 적정관리를 위한 현장정보전송 이행 실태에 관한 점검 회의가 열리고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

