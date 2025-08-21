보훈부, 감사원에 "독립기념관장 감사 적극 검토요청"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광복회, 김형석 독립기념관장 국민감사 청구서 제출

광복회가 감사원에 김형석 독립기념관장에 대한 국민감사 청구서를 제출한 가운데, 국가보훈부는 적극적 감사를 요청했다.

국가보훈부는 감사원에 '국민 감사 청구에 따른 감사 실시 요청' 공문을 발송했다고 21일 밝혔다. 이는 보훈부가 전날 광복회의 '독립기념관장 국민감사 청구서'를 접수한 데 따른 후속 조치다.

보훈부는 공문을 통해 "감사 청구 사유서에 기재된 김 관장의 선발 및 임명 절차에 관한 사항, 학술 연구비 지원 등 사항은 2024년 국정감사 및 2025년 국가보훈부 인사청문회에서도 여러 차례 지적됐다"라며 "독립기관장의 발언이 공인으로서 적절치 않다는 취지의 언론 보도도 있었다"라고 설명했다.

이어 보훈부는 '국민감사 청구에 따른 감사를 적극적으로 검토해줄 것을 요청한다"면서 "보훈부는 필요한 사항에 협조하겠다"고 전했다.





한편 김 관장은 광복 80주년 기념사를 통해 광복과 관련 "세계사적 관점에서 보면 제2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 산물"이라며 "이 같은 해석은 항일 독립전쟁 승리로 광복을 쟁취했다는 민족사적 시각과는 다른 것"이라고 밝혀 논란을 부른 바 있다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

