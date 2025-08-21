평택 독립운동가 삶 조명 뮤지컬 '감시대상-평택34' 30일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광복80주년 기념 문화사업 공모 선정작

광복 80주년을 맞아 일제강점기 조국 독립을 위해 헌신한 독립운동가의 삶을 재조명하는 창작뮤지컬 '감시대상-평택34' 공연이 오는 30일 평택남부문예회관에서 개최된다.

이 작품은 경기도와 평택시가 주최한 '광복 80주년 기념 문화사업' 공모 선정작이다. 소리사위예술단이 판소리와 뮤지컬을 결합한 새로운 형태로 선보이는 첫 무대다.

뮤지컬은 일제강점기 감시대상 인물 카드에 기록돼 탄압받고 쓰러져간 독립운동가의 정신을 되새겨 지역 주민의 자긍심을 고양하고 미래 세대에 역사의 소중함을 전한다. 특히 공연에서는 20명의 평택청소년합창단이 독립운동가들의 이야기를 합창으로 풀어낸다.

작품은 2023년 평택 출신 민속음악 대가인 지영희 선생의 일대기를 담은 평택시 최초 창작뮤지컬인 '신아위' 공연을 맡았던 연출가 박준영과 제작 총괄을 맡은 백정일 씨가 제작했다.





공연은 전석 무료다. 관람과 관련된 자세한 내용은 평택시 문화예술과로 문의하면 된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

