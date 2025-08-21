"취향에 맞게 커피 추출"…네스카페 돌체구스토 '네오' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

차세대 커피 시스템 '네스카페 돌체구스토 네오' 출시

'스마트브루' 기술로 3가지 브루잉의 프리미엄 커피 구현

국내 캡슐커피 시장 선두 지위 견고하게 다질 것

네슬레코리아가 차세대 커피 시스템을 선보인다. 이번 신제품 출시는 집에서도 바리스타급 커피를 원하는 고품질 홈카페 트렌드에 대응하는 행보로, 네슬레코리아는 커피 애호가들에게 캡슐 커피의 새로운 기준을 제시해 시장 내 입지를 더욱 강화하겠다는 방침이다.

네슬레코리아는 21일 서울 영등포구 타임스스퀘어에서 기자간담회를 열고 차세대 커피 시스템 '네스카페 돌체구스토 네오(Nescafe Dolce Gusto NEO)'를 국내에 공식 출시한다고 밝혔다.

네슬레코리아, 차세대 커피 시스템 ‘네스카페 돌체구스토 네오’

돌체구스토 네오 "스마트브루 기술부터 맞춤형 커피 구현까지"

이번 신제품은 독자적인 '스마트브루(SmartBrew)' 기술을 적용해 하나의 머신으로 에스프레소를 위한 '고압 추출', 리얼 아메리카노를 재현하는 '탑업(top-up) 추출', 드립 커피를 완성하는 '슬로우 브루(slow brew) 추출' 등 세 가지 커피 추출 방식을 지원한다는 점이 가장 큰 특징이다. 소비자는 버튼 한 번으로 압력, 온도, 추출 시간을 자동 조절해 최적화된 커피를 즐길 수 있다.

다양한 추출 방식은 공식 애플리케이션과 연동해 취향에 맞는 맞춤형 레시피 설정으로 연결된다. 소비자가 앱을 통해 본인이 선호하는 커피 온도 및 추출 용량 등을 저장하면 저장된 레시피에 따라 커피를 추출할 수 있다.

추출 방식의 다양화와 더불어 다양한 선택지도 제공한다. 네스카페 돌체구스토 네오는 '하우스 블렌드', '에스프레소 로스트', '아이스 아메리카노', '브렉퍼스트 블렌드' 등 국내 소비자들에게 인기가 높은 4종의 스타벅스 커피와 룽고, 아메리카노 마일드, 드립 스타일 커피 등 총 7종의 캡슐을 지원한다.

토마스 카소 네슬레코리아 대표가 21일 열린 기자간담회에서 신제품을 소개하고 있다.

지속 가능성도 강조됐다. 네오 캡슐은 네슬레 최초로 도입된 종이 기반 캡술이다. 네오 캡슐은 퇴비화가 가능한 바이오폴리머(biopolymer)로 제작돼 커피의 품질과 신선도를 산화로부터 보호한다. 머신 본체는 50% 재활용 플라스틱, 온수 가열장치에는 85% 재활용 알루미늄을 사용했다. 네슬레코리아는 친환경 설계를 통해 품질과 지속가능성을 동시에 잡았다고 설명했다.

토마스 카소 네슬레코리아 대표는 "높은 안목을 가지고 있는 한국 커피 소비자들은 집에서 커피를 즐길 때도 맛과 품질에 있어서 절대 타협하지 않는다는 점을 알고 있다"며 "네스카페 돌체구스토 네오는 네슬레코리아가 한국에 15년 만에 한국에 새로 선보이는 커피 시스템인 만큼 홈카페 경험의 새로운 기준을 세울 것이라고 확신한다"고 말했다.

"한국 커피시장 여전히 높은 성장성 확보"

네슬레코리아는 이번 신제품 출시로 국내 캡슐 커피 시장 선두 지위를 더욱 견고하게 다지기 위한 포석으로 풀이된다. 업계에 따르면 현재 국내 캡슐 커피 시장은 '네스카페 돌체구스토'와 '네스프레소' 등을 보유하고 있는 네슬레코리아가 약 80% 수준의 압도적인 점유율을 확보하고 있는 것으로 전해진다. 이탈리아 커피 브랜드 '일리'와 2023년 시장에 도전장을 던진 국내업체 동서식품의 '카누 바리스타' 등이 추격하고 있지만 역부족인 상황이다.

네슬레코리아는 국내 커피 시장이 여전히 높은 성장성을 확보하고 있다고 보고 있다. 아피왓 이리야피차트 네슬레코리아 커피사업부 부문장은 "한국은 세계 1인당 커피 소비량 평균치보다 약 3배 많은 연간 405잔의 커피를 소비하는 나라"라며 "이러한 높은 소비량에도 불구하고 다양한 브루잉과 스페셜티 커피에 대한 관심과 이해도가 높아지면서 시장은 지속적으로 성장하고 있다"고 평가했다.

그러면서 "특히 한국시장은 블랙커피의 프리미엄화에 대한 니즈가 꾸준히 관찰돼 이번 제품군의 출시를 결정하게 됐다"며 "이번 신규 제품군이 프리미엄 홈카페 시장 점유율을 더욱 더 확대하는 데 기여할 것"이라고 내다봤다.

아피왓 이리야피차트 네슬레코리아 커피사업부 부문장이 21일 열린 기자간담회에서 신제품을 소개하고 있다.

업계는 가정 내 프리미엄 커피 수요 증가 등을 토대로 국내 캡슐 커피 시장이 성장세를 이어갈 것으로 보고 있다. 코로나19 팬데믹 이후 홈카페 문화가 정착되며 탄탄한 소비층이 형성된 상황에서 소비자들의 커피 이해도가 증가하며 원두의 품질과 스페셜티 라인에 대한 관심이 성장의 토양으로 작용하고 있기 때문이다. 여기에 건강에 대한 관심이 높아지며 디카페인과 저칼로리, 기능성 캡슐에 대한 수요도 높아지고 있다.





실제로 글로벌 시장조사 및 컨설팅 기업 그랜드 뷰 리서치는 한국 캡슐 커피 시장이 지난해부터 오는 2030년까지 6.1%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 내다봤다. 또 다른 시장조사기업 IMARC는 2033년까지 연평균 성장률 9.1%로 더욱 빠른 확대를 예상했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

