플리토, 베트남 최대 혁신 기술 행사에 AI 동시통역 솔루션 제공

인공지능(AI) 언어 데이터 및 솔루션 전문 기업 플리토는 21일부터 22일까지 베트남 호치민에서 열리는 '이노엑스 2025(InnoEx 2025)'에 AI 동시통역 솔루션을 제공한다.

이노엑스 2025는 베트남 최대 규모의 IT·테크 혁신 기술 박람회다. 스타트업 경진대회, 글로벌 CEO 포럼, 투자 상담회, 마켓 세션 등 다양한 프로그램을 통해 최신 산업 트렌드와 스타트업 생태계를 공유하는 자리다. 올해 행사에는 한국, 베트남을 비롯한 다수의 글로벌 혁신 기업과 기관이 참가해 미래 기술 협력에 대해 논의한다.

플리토는 AI 동시통역 솔루션 '라이브 트랜스레이션(Live Translation)'을 제공한다. 연사 발표 내용을 영어, 베트남어 등으로 실시간 번역해 대형 스크린에 송출하며, QR코드를 통해 개별 디바이스에서도 확인할 수 있도록 지원한다. 행사 첫날에는 강동한 플리토 최고기술책임자(CTO)가 특별 세션을 통해 현지 기관·기업 관계자들에게 AI 언어 데이터 기술과 글로벌 사례도 소개한다.

라이브 트랜스레이션은 최근 글로벌 고객으로부터 수요가 높은 우르두어(파키스탄), 싱할라어(스리랑카), 타밀어(인도), 크메르어(캄보디아), 라오스어(라오스) 등 5개 언어를 추가해 지원 언어를 확대했다. 이를 통해 최대 42개 언어 지원이 가능해져 보다 다양한 분야와 지역에 최적화된 맞춤형 글로벌 서비스를 제공할 수 있다.

플리토는 정보통신산업진흥원 지원을 받아 호치민센터가 운영하는 한국 공동관에 참가해 첨단 AI 통번역 기술도 선보인다. 현장 부스에서는 AI 다국어 양방향 솔루션 '챗 트렌스레이션 엔터프라이즈(Chat Translation Enterprise)'를 시연하며, 현지 투자자 및 바이어들과의 비즈니스 미팅도 한다.

플리토는 글로벌 무대에서 기술력을 입증하는 동시에, 베트남 내 기관 및 기업과의 협력 기회를 넓혀 현지 시장에서의 인지도와 신뢰도를 강화한다. 현재 규모에 관계없이 다양한 산업군으로부터 AI 동시통역 솔루션 도입 문의가 이어지고 있는 만큼 고객 맞춤형 수요에 유연하게 대응하며 실질적인 글로벌 비즈니스 확장을 모색한다.





이정수 플리토 대표는 "베트남 최대 혁신 기술 박람회인 이노엑스에서 통·번역 파트너로 자사의 AI 동시통역 기술을 선보일 수 있어 뜻깊다"고 말했다. 이어 "솔루션 제공을 계기로 아시아 신흥 시장에서의 협력 네트워크를 넓히고 현지 기업과의 파트너십을 강화해 글로벌 사업 확장에 한층 속도를 높이겠다"고 덧붙였다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

