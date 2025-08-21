올가을 꽃바다 '포항 호미반도 경관단지', 메밀·해바라기 꽃밭 조성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

30만평 규모 확대 경관농업단지 조성, 추석 시즌 맞아 관광객 유치 박차



경관농업 관련 굿즈·팝업스토어·푸드페스타 등 다채로운 즐길거리 마련

포항시 호미반도 경관농업단지가 가을을 맞아 아름다운 풍경을 선보일 준비를 마쳤다.

포항 호미반도 경관단지.

AD

올해 시는 메밀과 해바라기 등 가을꽃을 대규모로 파종하며 시민과 관광객에게 풍성한 볼거리를 제공한다.

포항 호미반도 경관단지.

호미반도 경관농업 단지는 2018년부터 조성되기 시작했으며, 매년 유채꽃, 유색보리, 메밀꽃, 해바라기 등 다양한 작물을 심어 사계절 관광 명소로 자리 잡았다. 올해는 약 100㏊(30만평)까지 확대해 더욱 풍성한 꽃밭을 조성했다.

이번 2차 파종은 메밀 30㏊, 해바라기 8㏊ 규모로 진행됐다. 메밀꽃은 9월 중순 만개할 예정이며, 추석 시즌에는 해바라기가 장관을 이뤄 시민과 관광객들에게 가을 풍경을 선사할 전망이다.

호미반도의 꽃밭은 해안과 어우러진 독특한 지형 덕분에 이미 사진 명소로 각광받고 있으며, 이번 개화 시즌에 맞춰 시는 경관 농업 관련 굿즈와 음식을 활용한 소규모 팝업 스토어, 푸드페스타 등과 같은 이벤트를 제공해 방문객들에게 풍성한 즐길 거리를 선보일 계획이다.

이강덕 시장은 "경관농업은 지역 농업과 관광을 연계하는 중요한 사업"이라고 강조하며 "많은 시민이 호미반도를 방문해 자연 속에서 힐링과 여유를 느끼길 바란다"고 말했다.





AD

호미곶 경관농업 단지는 계절별 작물 생육 주기를 활용해 단순한 경관을 넘어 관광·농업 융복합 모델로 주목받고 있으며, 시는 앞으로도 다양한 품종과 콘텐츠로 지속 가능한 지역경제 활성화를 도모할 방침이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>