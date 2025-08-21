여수MBC 순천이전반대 범대위, 27일 출범한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정기명 시장·백인숙 시의장 등 18명 구성



여수MBC 여수 존치를 위한 '순천 이전 반대 범시민대책위원회'가 인적 구성 등 본격 활동을 위한 준비를 마쳤다.

21일 시에 따르면 '여수MBC 순천 이전 반대 범시민대책위원회(이하 대책위)'는 지난 20일 시청 보건소 3층 회의실에서 시민사회단체와 언론인, 여수종고회, MBC사우회, 시의원, 시 공무원 등 위원 18명과 박광수 여수MBC 경영심의센터장 등 여수MBC 임직원 4명, 기타 관계자 등 30여명이 참여한 가운데 준비위원회 회의를 가졌다.

지난 20일 시청 보건소 3층 회의실에서 개최된 '여수MBC 순천이전 반대 범시민대책위원회 준비위원회 회의. 여수시 제공

이날 회의는 참석위원 소개와 운영 취지 및 개요 설명, 여수MBC 입장 설명 및 관련 질의응답, 대책위 운영 방안 논의 등의 순으로 2시간 30분 동안 진행됐다.

이 자리에서 여수MBC는 현재 여수MBC의 어려운 상황과 이전 필요성 등을 비교적 소상히 설명했으며, 위원들로부터 2시간 가까이 질문을 받으며 진땀을 뺐다.

대책위는 오는 27일 출범식을 갖고 본격 활동에 나설 예정이며, 장소와 시간은 '인원 등을 고려해 정한다'는 방침을 정했다.

박종길 대책위원장(여수지역사회연구소장)은 "중요한 자리에 추천해 주셔서 감사드린다"며 "시민들이 이기도록, 여수MBC가 여수에 남도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





한편, 대책위 구성은 정기명 여수시장과 백인숙 시의장, 여수지역사회연구소 박종길 소장 등 3명이 공동위원장을 맡으며, 실무협의회는 각계각층을 대표하는 18명의 위원들로 구성됐다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

