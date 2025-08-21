5개 카드사, 신세계百과 '오메이징 카드 페스타'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신백리워드 적립, 최장 5개월 무이자할부

삼성·신한·하나·BC·씨티 등 카드사는 신세계백화점과 함께 '오(5)메이징 카드 페스타' 이벤트를 진행한다고 21일 밝혔다.

오메이징 카드 페스타는 신세계백화점이 업계에서 가장 많은 5개 제휴 카드사와 손잡고 사은 행사, 청구 할인, 무이자 할부 등 쇼핑에 실질적 혜택을 제공하는 행사다.

행사 기간 중 명품·패션·잡화 단일 브랜드에서 제휴카드로 결제 시 구매 금액에 따라 최대 7%를 신백리워드로 돌려준다. 결제 금액 및 점포에 따라 최대 70만 신백리워드를 받을 수 있다.

오는 24일까지 신세계 제휴 삼성·신한·하나·BC바로 카드로 100만원 이상 단일 결제한 고객에게는 1인 1회에 한해 2만원의 캐시백 혜택도 동시에 제공된다. 카드사 별로 5만원 이상 결제 시 무이자 혜택도 있다.

이완근 하나카드 영업그룹장은 "신세계백화점과 함께 하는 '오메이징 카드 페스타'는 매년 손님들이 높은 만족도를 보여주는 행사"라며 "이달 진행하는 행사는 쇼핑에 여행 혜택까지 강화한 '신세계 트래블고하나카드' 혜택을 결합해 프리미엄 손님, 실속파 손님 모두 만족시킬 것"이라고 말했다.





삼성카드 관계자는 "고객들에게 다양한 혜택을 제공하기 위해 신세계백화점과 협업해 오메이징 카드 페스타 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 고객들의 다양한 취향을 만족시킬 수 있는 이벤트를 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

