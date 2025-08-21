네이버클라우드, 서울대와 소버린 AI·인재양성 맞손

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소버린 AI 기술 연구·인재양성 교육 프로그램 운영

네이버클라우드와 서울대학교는 소버린 인공지능(AI) 기술 발전과 관련 생태계 조성 촉진, 연구와 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.

양 기관은 이번 MOU를 통해 ▲소버린 AI 관련 공동연구와 기술 개발 ▲AI 분야 인재 양성을 위한 교육 프로그램 개발·운영 ▲AI 인력 간 기술 교류 ▲실증 프로젝트·파일럿 사업 공동 수행 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다.

네이버클라우드와 서울대학교는 소버린 인공지능(AI) 기술 발전과 관련 생태계 조성 촉진, 연구 및 인재 양성을 위한 협력 체계를 구축하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다. 유홍림 서울대 총장과 김유원 네이버클라우드 대표(오른쪽)가 협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 네이버클라우드 제공

이를 위해 서울대는 학문적 기반과 연구 인프라를 제공한다. 네이버클라우드는 산업 현장의 실증 역량과 기술 노하우를 지원할 예정이다.

네이버클라우드는 이번 협력을 통해 소버린 AI 기술 경쟁력이 강화될 것으로 기대하고 있다. 양 기관의 학문적·산업적 역량을 결합해 AI 기술의 개발과 상용화에 속도를 내고 정책·제도 개선에도 기여한다는 계획이다.

아울러 공동 교육 프로그램과 인력 교류를 통해 AI 전문가를 양성할 예정이다.





김유원 네이버클라우드 대표는 "서울대와의 적극적 협력을 통해 소버린 AI 시대에 AI 전문인력 양성, 기술 교류, AI 기반 서울대 혁신 등 다양한 주제를 함께 풀어갈 것"이라며 "대한민국의 AI 기술 주권을 지키고 국가의 AI 경쟁력 강화에 도움이 되는 AI를 만들기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.





