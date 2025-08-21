광주도시공사, '2025 을지연습' 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

재난·안전사고 등 대응 역량 강화

광주도시공사는 지난 18일부터 4일간 진행된 '2025 을지연습'을 성공적으로 마무리했다. 광주도시공사 제공

광주도시공사는 지난 18일부터 4일간 진행된 '2025 을지연습'을 성공적으로 마무리했다고 21일 밝혔다.

이번 훈련은 국가 위기 상황을 가정해 종합상황실 운영, 비상근무 편성, 주요 사업 연속성 유지, 재난·안전사고 대응 절차 등을 집중 점검했으며, 전 임직원의 적극적인 참여 속에 실효성을 높였다.

특히 지난 20일에는 공습대비 민방위 훈련이 실시돼 임직원들이 시민들과 함께 실제 대피 훈련에 참여했다. 대피 사이렌 발령에 따라 지정 대피소로 이동하는 과정을 체험하며 비상시 행동 요령을 숙지하고 위기 대응 역량을 강화하는 계기가 됐다.

공사는 이번 을지연습을 통해 ▲위기 상황 보고·전파 체계 확인 ▲비상연락망 운영 점검 ▲전시 동원 절차 숙지 ▲주요 사업장 안전관리 강화 등 다양한 상황을 실제와 같이 점검했다. 이를 통해 비상시에도 핵심 기능을 유지하고, 시민 안전을 보장할 수 있는 체계를 한층 강화했다.

김승남 사장은 "이번 을지연습과 민방위 훈련은 임직원 모두가 위기 상황에 어떻게 대응해야 하는지를 체득한 소중한 경험이었다"며 "공사는 앞으로도 재난과 전시 등 어떠한 상황에서도 시민의 안전을 최우선에 두고 공공기관으로서 책무를 다하겠다"고 말했다.





한편 공사는 이번 훈련 성과를 토대로 향후에도 지속적인 위기관리 훈련과 안전문화 확산 활동을 이어가며, 지역사회와 함께 안전하고 지속가능한 도시환경을 조성해 나갈 계획이다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

