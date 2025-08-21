서울서 부산까지 한번이면 OK!… 르노코리아, ‘세닉 E-Tech 100% 일렉트릭’ 인도 개시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가격 확정 21일부터, 올해 국내시장 999대 수입 예정

한번 충전으로 서울에서 부산까지 달리는 르노코리아의 새 전기차가 가격을 확정하고 고객에 인도된다.

르노코리아(대표이사 스테판 드블레즈)는 국내 시장에 선보인 순수 전기차 '세닉 E-Tech 100% 일렉트릭)'의 국내 판매 가격과 전기차 구매 보조금을 확정하고 고객 인도를 시작한다고 21일 알렸다.

세닉 E-Tech는 고객의 거주 지역별 전기차 구매 보조금에 따라 4067만~4716만원부터 구매할 수 있다. 서울시 거주 소비자의 경우 4678만원부터 세닉 E-Tech를 만날 수 있다.

8월 21일부터 고객 인도에 나서는 르노의 순수 전기차 세닉 E-Tech는 '2024 유럽 올해의 차'를 수상하며 유럽시장에서 상품성을 인정받은 모델이다. 국내 시장에는 올해 999대가 수입 판매되며 하역 일정에 맞춰 순차적으로 출고될 예정이다.

르노 그룹의 전기차 전문 자회사 암페어(Ampere)가 개발한 전기차 전용 플랫폼 'AmpR 미디움(Medium)'을 기반으로 한 순수 전기차 세닉 E-Tech는 1855㎏부터 시작하는 비교적 가벼운 차체에 최고출력 160㎾(218ps), 최대토크 300Nm의 전기 모터가 장착돼 경쾌한 주행 성능을 뽐낸다. 또 시장에서 가장 낮은 수준인12대1의 조향비와 2.34 회전에 불과한 스티어링 휠 최대 회전수(Lock to Lock)를 갖춰 민첩하면서도 안정적인 핸들링을 선사한다.

세닉 E-Tech는 동급 최고수준인 87kWh 용량의 LG에너지솔루션의 고성능 NCM(니켈·코발트·망간) 배터리 탑재로 산업부 인증 기준 최대 460km 주행이 가능해 서울에서 부산까지 재충전 없이 한번에 이동할 수 있다.

130㎾ 급속 충전 시 약 34분 만에 20%에서 80%까지 배터리 충전도 가능하다. 또 차체 바닥과 배터리 케이싱 사이에 감쇠력 강화 폼을 삽입해 주행 중 실내로 유입되는 외부 소음과 진동을 차단하는 '스마트 코쿤(Smart Cocoon)' 기술을 적용해 보다 향상된 실내 정숙성을 갖췄다.

세닉 E-Tech는 프랑스 소방당국과 함께 개발한 '파이어맨 액세스(Fireman Access)'를 통해 배터리에 물을 직접 주입할 수 있어 화재 상황에서도 빠른 대응이 가능하다. 실제로 전기차에 파이어맨 엑세스 기술을 적용하면 배터리 화재 진압 시간을 10분 내외로 대폭 줄일 수 있는 것으로 알려졌다.

르노코리아는 세닉 E-Tech 에어백이 전개되는 사고 발생 시 고전압 배터리 전기 공급을 자동 차단하는 '파이로 스위치(Pyro Switch)' 기술도 적용해 화재에 보다 빨리 대응할 수 있다고 소개했다.

세닉 E-Tech 100% 일렉트릭의 openR link 멀티센스 주행모드.

평평한 바닥 설계를 바탕으로 한 여유로운 실내 공간도 세닉 E-Tech의 매력을 더한다. 2열 시트는 동급 최대 수준인 278㎜의 무릎 공간과 884㎜의 머리 위 공간을 확보해 패밀리 SUV로 손색없는 실내 공간을 제공한다. 여기에 더해 545ℓ에서 최대 1670ℓ까지 확장 가능한 동급 최대 트렁크 용량을 갖춰 탁월한 공간 활용성을 자랑한다. 또 럭셔리브랜드 사양의 '솔라베이(Solarbay)® 파노라믹선루프'를 탑재해 탑승자의 취향에 따라 투명도를 조절할 수 있어 차원 높은 탑승 경험을 선사한다.

최신 트렌드를 반영한 외관 디자인도 세닉 E-Tech의 매력을 더한다고 회사 측은 설명했다. 낮은 벨트라인과 부드러우면서 우아한 실루엣으로 현대적인 감성을 더했다는 것이다. 공기 역학적 성능을 높이기 위한 디테일 요소들도 자연스럽게 녹아 있다.





르노코리아 관계자는 "20인치 오라클(Oracle) 휠은 르노 고유의 다이아몬드 패턴을 수려하게 표현하면서도 공기 저항을 최소화하는 설계로 차량의 효율을 향상시킨다"고 힘줬다.





