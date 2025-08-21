광주은행, 전남도 치매 어르신 배회감지기 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

(왼쪽부터)김동극 전남 사랑의열매 사무처장과 김영록 전남도지사, 고병일 광주은행장이 기념사진을 촬영하고 있다. 전남사회복지공동모금회 제공

전남사회복지공동모금회(이하 전남 사랑의열매)는 '전남도 치매 어르신·중증 장애인 배회감지기 지원' 성금 전달식을 진행했다고 21일 밝혔다.

이날 전남도청에서 진행된 전달식에는 김영록 전남도지사, 고병일 광주은행장, 전남 사랑의열매 김동극 사무처장이 참석했다.

이날 전달된 3억5,000만원의 후원금은 배회감지기 구입비로 사용될 예정이며, 물품은 전남사회서비스원, 전남광역치매센터가 협력해 보급할 예정이다.

광주은행 배회감지기 지원사업은 2023년부터 지난해까지 4억4,000만원(1,500여대)을 전남도에 지원했다. 이 지원 사업을 통해 배회 가능성이 높은 치매 어르신 및 중증장애인들의 범죄와 사고로부터 안전하게 보호하고 실종 시 조기 발견을 통해 사회 안전망 구축에 크게 기여했다.

지원되는 배회감지기는 정확한 위치정보, 심박수 및 건강정보, 위급상황 시 SOS 자동호출 등을 탑재하고 있어 실종 시 조속한 발견과 가정 복귀를 도울 것으로 예상된다.

고병일 광주은행장은 "빠르게 다가오는 고령화 사회 속에서 어르신들이 보다 안심하고 생활하실 수 있도록 광주은행이 앞장서 나눔을 이어가겠다"며 "지역과 함께 성장하는 금융기관으로서 사회적 책임을 다하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





김동극 전남 사랑의열매 사무처장은 "광주은행의 다양하고 활발한 이웃사랑이 전남 지역사회에 활력과 온기를 불어넣고 있다"며 "전남 사랑의열매도 광주은행이 다양한 사회공헌활동을 펼칠 수 있도록 든든한 파트너로 함께하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

