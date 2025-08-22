거래 부진 이어져도 대기자금은 사상 최대? 반등 기회는 여전!

8월 들어 국내 증시가 뚜렷한 방향성을 보이지 못하면서 거래대금은 줄었지만, 반대로 대기성 자금은 사상 최대 수준으로 불어나고 있다. 관망세가 짙어진 만큼 증시 하락에 대한 우려보다는 향후 반등 시점을 기다리는 투자 심리가 커진 모습이다.

코스피는 박스권에 머물고 있지만, 주요 대외 변수와 정책 불확실성이 해소될 경우 다시 상승 동력을 확보할 수 있다는 기대도 여전하다. 특히 주력 업종들의 실적 개선 전망과 글로벌 통화정책 완화 기대감은 시장 회복 가능성을 높이는 요인으로 꼽힌다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

