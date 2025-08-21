광주시, 경관위원회 심의위원 58명 공모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9월 10일까지 접수…6개 분야 전문가

경관계획·개발사업·건축물 등 심의·자문

광주시는 쾌적하고 아름다운 도시경관 관리를 위해 경관위원회 심의위원 58명을 오는 9월 10일까지 공개 모집한다고 21일 밝혔다.

이번 모집은 현 경관위원회 임기가 오는 10월 9일 만료됨에 따라 위원회의 효율적이고 안정적인 운영을 위한 후속 절차다. 경관위는 경관법에 근거한 법정위원회로, 광주시 경관계획과 개발사업, 건축물 등 경관 보존·관리에 대한 심의·자문을 담당한다.

모집 분야와 인원은 ▲경관 25명 ▲디자인 9명 ▲도시 9명 ▲건축 9명 ▲조경 3명 ▲옥외광고 3명 등 총 6개 분야 58명이다. 임기는 위촉일로부터 2년이며, 1회 연임이 가능하다.

지원 자격은 경관 관련 학식과 경험이 풍부한 전문가로, ▲대학에서 조교수 이상인 사람 ▲박사학위 소지자 ▲석사학위 소지자로서 3년 이상 경력이 있는 사람 ▲기술사 또는 건축사 소지자로서 3년 이상 경력이 있는 사람 ▲학사 이상 또는 기사자격증 취득 후 연구소, 학회, 협회, 기업체 등에서 7년 이상 경력이 있는 사람이다. 단, 경관위 1회 연임자나 광주시 산하 위원회 중복(3개) 위촉된 자는 제한될 수 있다.

지원자는 광주시 누리집(시정소식→고시공고)을 참고해 지원서와 관련 서류를 작성, 내달 10일 오후 6시까지 전자우편으로 제출하면 된다.





정승철 건축경관과장은 "광주시 경관위원회는 도시 미관과 경관 형성에 중요한 역할을 담당하는 만큼 광주시 도시경관 발전에 선도적 역할을 수행할 각 분야 전문가들의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

