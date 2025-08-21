유비벨록스, 5개 카드사 상품 기반 카드 비교 및 추천 서비스 개시

유비벨록스는 자체 마이데이터 플랫폼 '유플래너'에서 신용카드 비교·추천 및 가입 연계 서비스를 시작한다고 21일 밝혔다. 신용카드 판매대리 겸영업무 신고 수리가 완료됨에 따라 KB국민카드, 신한카드, 삼성카드, 롯데카드, NH농협카드 등 카드사의 다양한 상품을 맞춤형으로 추천하며 신규 사업에 진출한다.
회사 관계자는 "유플래너 누적가입자가 2023년 초 2000명에서 현재 40만명까지 꾸준히 증가하고 있어 가입자들을 대상으로 수입·지출 데이터 기반 맞춤형 금융카드 상품을 제안하는 서비스를 시작하게 됐다"며 "특히 당사 플랫폼의 차별점이 연인, 부부 및 가족을 대상으로 한 '공동관리' 기능인만큼 공동관리 사용자 개개인의 소비패턴에 걸맞은 혜택을 제공하는 카드 조합을 추천해 당사 플랫폼의 활용을 극대화 할 수 있을 것으로 기대한다"고 설명했다.
이어 "뿐만 아니라 모바일 쿠폰 관리 서비스 제공도 시작했다"며 "이 서비스는 사용자가 다양한 경로를 통해 받은 모바일 쿠폰이나 이미지 형태의 교환권 등을 등록·정리해 한번에 관리할 수 있는 편의성을 제공한다. 이같이 실생활에 유용한 서비스를 지속 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.
