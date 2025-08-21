부산학생인성교육원, 대안교육기관 학생 대상 ‘희망 마중물 교실’ 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수상체험 통해 심리 회복·미래 준비 지원

부산시교육청학생인성교육원(원장 강내희)이 대안교육기관 학생들의 심리 회복과 미래 역량 강화를 위해 수상체험 프로그램을 마련했다.

교육원은 오는 25일부터 9월 17일까지 대안교육기관과 위탁기관 소속 8기 309명을 대상으로 학생수상안전체험장에서 '수상체험과 함께하는 희망 마중물 교실'을 운영한다고 21일 전했다.

이번 프로그램은 새 학기를 맞아 학생들의 갈등 해소와 심리적 치유 역량을 강화하고 희망찬 미래를 준비하는 인재로 성장하도록 돕기 위해 기획됐다.

프로그램은 오전에 ▲수상 무동력선 체험 ▲자전거 레이스, 오후에는 ▲실내 서핑 ▲실내조정 가상 레이스 등 다양한 수상 활동으로 구성된다. 우천이나 강풍 등 기상 악화 시에도 참여할 수 있도록 ▲파라코드 팔찌 만들기 등 대체 체험 활동을 병행한다.

참가 학생들은 다채로운 체험을 통해 서낙동강 생태환경에 대한 이해를 높이고 심리·사회적 결손을 회복할 기회를 갖게 될 것으로 기대된다.

교육원은 수상체험 활동비, 교육비, 식비, 버스 임차료 등 모든 비용을 무상으로 지원한다.





AD

강내희 원장은 "이번 '희망 마중물 교실'을 통해 학생들이 서낙동강 생태환경을 이해하고 다양한 수상체험을 통해 미래세대의 희망 마중물로 성장하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

부산시교육청.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>