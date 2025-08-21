'2025 광주 ACE Fair' 오는 28일 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

31일까지 DJ센터…400개 기업 507개 부스

아시아 대표 융복합콘텐츠 20주년 페스티벌

투자유치 밋업·AI 경진대회 등 프로그램 선봬

32개국 바이어 참가…기업 해외 진출 가속화

'광주 에이스 페어' 포스터. 광주시 제공

광주시와 문화체육관광부가 주최하는 국내 최대 콘텐츠 전문 전시회인 '2025 광주 에이스 페어(ACE Fair: Asia Content & Entertainment Fair)'가 오는 28~31일 김대중컨벤션센터에서 열린다.

올해로 20주년을 맞는 에이스 페어는 '패러다임을 넘어, 광주로의 초대(Invitation from Gwangju: Beyond the Paradigm)'를 주제로 열린다.

이번 전시는 전시·비즈니스 상담을 넘어 20주년 기념 주제관, 확장현실(XR) 신기술 체험, 투자유치 상담회(meet-up), 청소년 인공지능(AI) 콘텐츠 경진대회 등 다양한 신규 프로그램을 선보이며 미래 콘텐츠 산업의 경향을 제시한다.

20주년 기념 주제관은 광주를 동기화한 '위대한 여정, 더 큰 미래'가 주제다. 지난 20년간 광주 콘텐츠 산업 성장을 한눈에 볼 수 있는 프롤로그 '에이스페어 20주년, 광주 콘텐츠 산업의 발자취'를 시작으로 캐릭터·애니메이션, 방송·웹툰, 디지털 콘텐츠 3개 융합 관으로 구성된다.

디지털관에서는 체감형 XR 콘텐츠 기업 뉴작의 'XR-Runner'와 XR 슈팅 게임 등 최신 XR기술 체험이 가능해 관람객에게 과거와 미래를 잇는 특별한 경험을 제공할 예정이다.

올해는 400개 기업(국내 368개, 해외 32개)이 507개 부스 규모로 참가하며, 광주지역 기업으로는 스튜디오버튼, 울트라그린, 핑고엔터테인먼트, 아이스크림스튜디오 등이 캐릭터 및 애니메이션 부스를 운영한다.

방송콘텐츠 분야에서는 SK브로드밴드, CJ ENM, 딜라이브 등이 참여하며, 국내 대표 애니메이션 제작사인 SAMG엔터테인먼트도 '캐치! 티니핑'과 '메탈카봇' 등의 인기 작품을 바탕으로 해외바이어와 상담을 진행할 계획이다.

K-콘텐츠의 높은 인기에 힘입어 올해는 32개국에서 약 200명의 바이어가, 국내에서는 콘텐츠 기업 카카오, KBS미디어, SBS미디어넷, MBC문화방송 등이 참여한다.

해외바이어와 비즈니스 상담은 물론 지역콘텐츠 기업의 해외 진출을 위한 투자유치 밋업 등 실질적인 성과를 위한 다양한 행사도 마련됐다.

행사장에서는 관람객의 즐거움을 위한 다양한 이벤트도 마련된다. 광주 최대 규모 맥주축제인 '비어페스트 광주'와 동시 개최돼 축제 분위기를 더 할 예정이다.

일러스트페어에서는 100만 관객을 돌파한 애니메이션 영화 '킹 오브 킹스'의 광주 출신 장성호 감독과 인기 웹툰 '윌유메리미'의 마인드C 작가가 특별강연한다.

미래 세대를 위한 '2025 청소년 AI 콘텐츠 경진대회'는 청소년들이 AI 기술을 활용해 창의력을 겨루는 장으로, 지역 창의인재 발굴과 산업 진입 기반을 다진다.

이 밖에도 웹툰·일러스트 분야 인플루언서 초청 강연, 라이브 드로잉, 코스프레 경연대회, 굿즈 마켓 등 다채로운 행사가 펼쳐져 시민들에게 풍성한 즐거움을 선사할 예정이다.

전은옥 문화체육실장은 21일 "20주년을 맞이한 올해 에이스 페어는 단순한 전시회를 넘어 미래 기술과 시민 체험, 산업 융합을 선도하는 종합 콘텐츠 플랫폼으로 도약할 것이다"며 "광주만의 차별화된 콘텐츠 생태계를 구축해 대한민국을 넘어 아시아를 대표하는 콘텐츠 마켓으로 성장시키겠다"고 밝혔다.





전 실장은 이어 "20년간의 값진 성과와 앞으로의 위대한 미래를 직접 경험하고, 다채로운 이벤트와 축제를 함께 즐길 수 있는 '2025 광주 에이스 페어'에 많은 시민의 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

