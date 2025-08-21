'방문진법' 국회 표결 앞둔 李대통령 "故 이용마 기자가 살아생전 봤다면…"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이 대통령, 페이스북 글 통해 밝혀

"당신이 그토록 바라던 내일이 오늘 우리에게 찾아왔다"

이재명 대통령이 방송문화진흥회법 국회 본회의 처리를 앞두고 고(故) 이용마 기자의 삶을 기리며 "살아생전 이 순간을 마주했다면 누구보다 기뻐했을 모습이 눈앞에 선명히 그려진다"고 했다.

이 대통령은 21일 '당신이 그토록 바라던 내일이 오늘 우리에게 찾아왔습니다'라는 제목의 페이스북 글을 통해 "고 이용마 기자가 우리 곁을 떠난 지 어느덧 6년이 됐다. 그리고 바로 오늘, 그의 간절한 꿈이자 시대적 과제였던 방송문화진흥회법이 마침내 국회 본회의에서 처리될 예정"이라면서 이같이 적었다.

이 대통령은 "2012년, 언론의 자유를 지키기 위해 치열한 투쟁이 펼쳐졌던 MBC 파업 현장. 그는 언제나 그 선두에 서서 부당한 권력에 맞서 싸웠다"면서 "해직의 시련을 겪으며 몸과 마음이 지쳐갔음에도 굴복하거나 고개 숙이지 않고 진실을 밝히기 위한 걸음을 멈추지 않았다"고 했다.

이어 "병마와의 사투 속에서도 언론인으로서의 사명을 포기하지 않았던 그는 팟캐스트를 통해 국민에게 진실을 전하고, 정치권력으로부터 공영방송이 독립해야 한다는 메시지를 남기고자 마지막까지 부단히 노력했다"고 덧붙였다.

그러면서 이 대통령은 "오늘 방문진법 통과로 공영방송의 독립성과 국민의 알 권리를 보장하는 법적 기틀이 마련된다"면서 "이용마 기자가 평생 꿈꿔왔던 공정하고 투명한 언론 환경을 향한 첫걸음을 내디딘 것이다. 그의 헌신과 열정이 있었기에 여기까지 올 수 있었다고 자부한다"고 밝혔다.





이 대통령은 '세상은 바꿀 수 있습니다'라는 이용마 기자의 말을 인용하며 "어떠한 어려움을 마주하더라도 포기하지 않고 더 나은 세상을 만들어가겠다는 의지를 다져본다". 그가 내어준 정의와 진실의 길을 따라 뚜벅뚜벅 담대히 걸어 나가겠다"고 했다.





