코스피 간만에 반등…3150대 회복

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이틀 만에 반등…기관 매수세 유입

이번 주 들어 하락세를 이어갔던 코스피가 간만에 반등을 보였다. 단기 과매도 국면에 접어들자 저가 매수세가 유입된 영향으로 풀이된다.

21일 코스피는 전날 대비 0.34% 오른 3140.71로 출발했다. 이후 장 초반 상승폭을 키우며 3160선을 넘어서기도 했다.

투자주체별로는 외국인은 여전히 440억원어치를 순매도하고 있다. 반면 개인과 기관이 각각 83억원, 527억원을 순매수하면서 지수를 밀어 올리고 있다.

거의 모든 업종이 상승세다. 전기·가스 업종의 상승폭이 2.02%로 가장 컸다. 이어 건설(1.88%), 운송장비·부품(1.81%), IT서비스(1.61%), 보험(1.54%), 화학(1.53%), 금속(1.43%), 기계·장비(1.28%), 증권(1.27%), 섬유·의류(1.22%), 금융(1.17%) 등 1% 이상 오른 업종도 다수였다. 운송·창고 업종만 0.13% 하락했다.

시가총액 상위 10위 종목들도 대부분 오르고 있다. 한화에어로스페이스(2.7%), HD현대중공업(2.5%), 삼성전자(1.5%), 현대차(1.2%) 등의 순서로 상승폭이 컸다. SK하이닉스(-3.1%), LG에너지솔루션(-0.4%) 등은 내렸다.

코스닥도 전일보다 0.35% 오른 780.32로 개장했다. 이후 매수세가 유입되며 상승폭을 0.80%대까지 벌렸다.

코스닥 시장에서는 외국인과 기관이 각각 410억원, 426억원을 순매도했다. 반면 개인은 928억원을 순매수했다.

역시 거의 모든 업종이 상승세를 보였다. 제약(1.48%), 통신(1.15%), 오락·문화(1.03%), 운송·창고(1.02%) 운송·창고(0.91%), 유통(0.85%) 등의 순서로 낙폭이 컸다. 비금속(-0.52%), 섬유·의류(-0.40%) 등은 내렸다.





AD

시총 상위 종목은 상승한 업종이 다소 많았다. 펩트론의 상승폭이 3.8%로 가장 컸고, HLB(2.8%), 파마리서치(1.6%), 에이비엘바이오(1.1%) 등이 뒤를 이었다. 삼천당제약(-1.0%), 리가켐바이오(-0.9%), 알테오젠(-0.7%), 에코프로비엠(-0.6%) 등은 떨어졌다.

연합뉴스

AD





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>