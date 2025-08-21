불법 시청에 짝퉁 굿즈 또 버젓이…"케데헌이 中 표절했다" 주장도

알리·테무서 '케데헌' 티셔츠·인형 불법 판매
"케데헌이 中 문화 표절했다" 억지 주장도
넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'이 전 세계에서 인기를 끌고 있는 가운데 중국 대형 온라인 쇼핑몰엣 불법 굿즈가 버젓이 판매돼 논란이 일고 있다.
중국의 알리익스프레스와 테무 등 글로벌 전자상거래 플랫폼에서는 '케데헌' 캐릭터가 그려진 티셔츠, 가방, 인형, 담요 등이 판매되고 있다. 정식 라이선스를 거치지 않은 불법 굿즈임에도 전 세계 고객을 대상으로 거래가 이뤄지고 있는 상황이다.
앞서 '오징어게임' 등이 세계적 인기를 끌 당시에도 중국에서는 불법 복제물 유통과 무단 시청이 사회적 문제로 떠올랐다. 특히 시즌1 공개 이후 현지 온라인몰에서는 '짝퉁 굿즈'를 내세운 판매업자들이 특수를 누린 바 있다.
서경덕 성신여대 교수는 "정말로 한심한 행위"라며 "불법 시청도 모자라 불법 굿즈까지 만들어 자신들의 수익 구조로 삼는다는 건 있을 수 없는 일"이라고 지적했다. 이어 "이제는 그만해야 한다"며 "더 이상 다른 나라 콘텐츠를 '도둑질'하는 행위는 멈춰야만 한다"고 경고했다.
중국 내 반응은 뻔뻔하다. 중국 누리꾼들은 '케데헌'을 불법 시청한 뒤 최대 리뷰 사이트 더우반에 지금까지 약 7000건의 리뷰를 남겼다. 이 가운데는 "중국 문화를 '케데헌'이 표절했다"며 오히려 한국이 중국 문화를 훔쳤다고 주장하는 글까지 올라와 논란을 키우고 있다.
