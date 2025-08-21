삼일PwC, ‘중견기업 투자 리더스 포럼’ 3기 개강

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10주간 AI·바이오·M&A 등 특강 및 워크숍

삼일PwC는 지난 20일 한국중견기업연합회(중견련)와 서울 강남구 SC컨벤션센터에서 '중견기업 투자 리더스 포럼' 3기 개강식을 열었다고 21일 밝혔다.

지난 20일 서울 강남구 SC컨벤션센터에서 열린 '중견기업 투자 리더스 포럼' 3기 개강식에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽 앞줄부터 배상민 카이스트 교수, 김기정 준오뷰티 상무, 윤창배 한국산업단지공단 상무, 김원이 더불어민주당 국회의원, 이호준 중견련 상근부회장, 민준선 삼일PwC 딜 부문 대표, 김민 중견련 회원본부장, 이도신 삼일PwC 유니콘지원센터장, 오승예 삼오제약 사장. 삼일PwC

'중견기업 투자 리더스 포럼'은 중견기업의 신성장 동력 발굴 및 기술 혁신 투자·인수합병(M&A) 역량을 강화하고, 민간이 주도하는 건강한 투자 생태계를 조성하기 위해 2023년 출범한 국내 유일의 중견기업 투자·정책금융기관 협력 민간 네트워크다.

3기 포럼은 인공지능(AI), 바이오, M&A, 글로벌 비즈니스 등 실제 경영 이슈를 중심으로 오는 10월 29일까지 매주 수요일, 10주 과정의 전문가 특강과 워크숍 등으로 진행된다. 박재홍 고려대 교수(기업가 정신과 파괴적 혁신), 최현희 산업은행 벤처투자실장(글로벌 스타트업 정책 및 투자 동향), 장철혁 SM엔터테인먼트 대표이사(글로벌 엔터테인먼트 시장 진출 전략), 전미영 트렌드코리아컴퍼니 대표(트렌드코리아 2026) 등이 연사로 나선다.

이날 개강식에는 민준선 삼일PwC 딜 부문 대표와 이호준 중견련 상근부회장, 김원이 더불어민주당 국회의원을 비롯해 와이씨, 우진산전, 한국야금 등 중견기업 오너 및 임원, 투자·정책금융기관 등 40여 명이 참석했다.

이날 '창의적 디자인을 통한 사회 공헌 활동'을 주제로 강의한 배상민 카이스트 산업디자인학과 교수는 기업과 투자기관의 창의적 사고와 사회공헌의 중요성을 강조했다. 배 교수는 "실험적이고 창의적인 발상이 산업의 미래를 바꾸고 새로운 일상을 창조할 수 있다"며 "이번 특강을 통해 우리 기업과 투자기업이 신기술을 다각도로 바라보고 4차 산업혁명 시대를 대비하는 지혜를 얻는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

민준선 삼일PwC 딜 부문 대표는 "중견기업과 투자기관이 신중하면서도 과감한 혁신과 개방적 협력을 통해 지금 준비하고 실행하지 않으면 미래 시장은 다른 이들의 무대가 된다"며 "중견기업과 투자기관의 새로운 성장 곡선을 설계하는 데 삼일PwC가 함께 하겠다"고 강조했다.

이호준 중견련 상근부회장은 "건강한 투자 생태계의 원활한 순환은 산업 전반의 역동성을 극대화하고, 나아가 성장 패러다임으로의 전환을 견인한다"며 "중견련은 중견기업의 투자 활성화를 위해 단순한 학습을 넘어, 중견기업과 투자기관이 동반자적 관계로 발전할 수 있는 원우 네트워크가 될 수 있도록 협력할 것"이라고 밝혔다.





김 의원은 "산업통상자원중소벤처기업위원회 간사로서 중견기업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추고 지속 성장하도록 제도적 기반을 탄탄히 다지는 역할을 이어가겠다"며 "앞으로도 중견기업이 직면한 현실적 과제를 국회 정책에 반영하고, 불합리한 규제를 개선하며 투자 활성화를 위한 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

