신입사원 만난 현정은 "정주영처럼 '프로 도전러' 돼야"

현정은 현대그룹 회장이 신입사원들을 만나 '프로 도전러'를 강조하며 회사의 미래를 함께 개척해 나가자고 당부했다. 프로 도전러란 실패를 두려워하지 않고 끊임없이 도전해 끝내 성장을 이뤄내는 사람을 뜻하는 신조어다.

21일 현대그룹에 따르면 현정은 회장은 지난 8일 서울 연지동 현대그룹 사옥 내 H-스타디움에서 열린 2025년 하반기 신입 매니저 교육 프로그램 '현대에서 시작되는 여정(Starting the Hyundai Journey)' 수료식에서 직접 사령장을 전달하며 직원들을 격려했다. 이 프로그램은 각 기수의 직무특성과 성장단계를 고려한 맞춤형으로 입사 후 1년간 진행된다.

현 회장은 이날 격려사에서 용기 있는 도전의 중요성을 강조하면서 신조어 '프로 도전러'를 언급했다. 그는 "현대그룹은 고(故) 정주영 명예회장, 고(故) 정몽헌 회장 등 수많은 현대인이 프로 도전러로서 일군 터전"이라며 "이제 여러분이 바통을 이어받을 차례다. 실패도 성공의 과정이니 용기 있게 회사 생활에 도전해 나가길 바란다"고 했다.

현 회장은 지난해 수료식에서도 '원영적 사고'를 긍정의 현대정신과 연결해 신입 매니저들로부터 높은 호응을 얻었다. 원영적 사고는 걸그룹 아이브 멤버 장원영씨의 긍정적 사고방식을 뜻하는 신조어다.





현대그룹 관계자는 "현 회장은 매년 상·하반기 신입 매니저 수료식에 빠짐없이 참석해 격려의 말씀을 전하고 있다"며 "특히 신조어 소통은 젊은 신입사원과 세대의 벽을 허물기 위한 신선한 시도로 직장 내 세대 간 소통의 좋은 사례"라고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

