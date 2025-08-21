KB온국민 TDF2055 "장기 성과 돋보이네"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB자산운용은 'KB온국민TDF 2055(UH)'가 타깃데이트펀드(TDF) 시장에서 우수한 중장기 성과를 달성하고 있다고 21일 밝혔다.

펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 KB온국민TDF2055(UH)의 3년, 5년 수익률은 각각 51.5%, 91.7%로 같은 기간 전체 운용사 94개 펀드 가운데 1위를 기록 중이다. 5년 성과 기준 '톱 10' 상품 가운데 4개가 KB자산운용의 'KB온국민TDF' 시리즈다. 상품의 평균 수익률은 약 67.4%에 달한다.

2017년 출시한 KB온국민TDF는 투자자의 생애주기에 따라 포트폴리오를 알아서 조정하는 인덱스형 펀드다. 보수가 저렴하고 변동성이 낮아 장기 투자 시 높은 복리효과를 기대할 수 있다.

퇴직연금 디폴트옵션(사전지정운용제도)을 시행한 이후 TDF에 대한 관심이 커지는 가운데 KB자산운용 TDF 시리즈로의 자금 유입은 단연 돋보인다. 올해 들어 2600억원이 넘는 뭉칫돈을 흡수하면서 KB자산운용 전체 TDF 수탁고는 1조8400억원을 넘어섰다.

KB자산운용은 보수적인 투자자를 위한 패시브 운용 전략의 'KB온국민TDF' 뿐만 아니라 적극적인 성향을 가진 투자자들을 대상으로 한 액티브 운용 전략의 'KB다이나믹TDF' 시리즈도 운용 중이다. KB다이나믹TDF 역시 전체 빈티지(2030, 2040, 2050) 3년 수익률이 35%를 웃도는 등 뛰어난 성과를 유지하고 있다.

육동휘 KB자산운용 연금WM본부장은 "연금 투자에 주로 활용하는 TDF 상품 특성상 우수한 장기 성과는 투자자들의 상품 선택 핵심 요소"라고 말했다. 이어 "업계 최저 수준의 보수와 특화된 운용 노하우를 지닌 온국민 TDF를 활용한다면 장기적으로 안정적인 수익과 추가 자본차익을 동시에 누릴 수 있을 것"이라고 강조했다.





KB자산운용은 연금 포트폴리오 확대를 위해 취업 전 투자자를 대상으로 한 맞춤형 자산배분 상품인 'KB 온국민 빠른출발 타겟 자산배분 펀드'를 지난 5월 출시했다. 그 외에도 ▲KB온국민매달받는평생소득펀드 ▲KB타겟리턴OCIO시리즈 ▲KB디딤다이나믹자산배분펀드 등 풍부한 연금상품 라인업을 운용 중이다.





