신한베스트크레딧단기펀드, 수탁고 1.5 돌파

신한자산운용은 채권형 상품인 '신한베스트크레딧단기펀드' 가 수탁고 1조5000억원을 돌파했다고 21일 밝혔다. 지난해 말 6600억원 규모에서 큰 폭으로 증가했다. 연초 이후 순유입 규모는 8000억 원에 달한다.

신한베스트크레딧단기펀드는 2001년 출시한 이후 신한자산운용의 대표 채권형 펀드로 자리매김했다. 20년 이상 축적한 운용 경험과 일관된 성과를 기반으로 꾸준한 신뢰를 얻어왔다.

신한자산운용은 2조1286억원 규모에 달하는 '신한초단기채펀드' 에 이어 또 하나의 초대형 채권형 펀드를 보유하게 되면서 업계 내 입지를 한층 강화했다.

최근 자금 유입은 글로벌 경제 상황과도 맞물린다. 관세 관련 불확실성이 여전히 해소되지 않은 가운데 미국의 금리 인하 기대감이 확대되면서 투자자들이 안정적인 단기 채권형 상품으로 몰리고 있다.

신한베스트크레딧단기펀드 수익률은 최근 6개월 2.12%, 1년 4.50%, 3년 15.52%를 기록했다. 시장에서 차별적 경쟁력을 입증했다.

신한베스트크레딧단기펀드는 신용등급 A- 이상 우량 신용채권과 기업어음(CP) 단기물을 중심으로 포트폴리오를 구성한다. 또한 기업의 펀더멘털을 면밀히 분석하고 리스크 요소가 있는 채권은 사전에 차단한다. 안정성과 유동성 모두를 확보하는 운용 전략을 전개하고 있다.





신한자산운용 WM연금채널본부 김경일 본부장은 "관세 불확실성과 미국 금리 인하 기대 속에 안전자산 선호 흐름이 강화되며, 채권형 펀드로의 자금 유입이 가속화되고 있다"고 설명했다. 이어 "단기 채권 중심 전략은 변동성 확대 국면에서도 효과적인 리스크 관리가 가능하다"며 "엄격한 크레딧 분석과 선별적 투자를 통해 연말까지 안정성과 수익성을 동시에 추구하는 성과를 이어가겠다"고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

