330년 역사 품은 안동 삼산고택, 국가유산으로 지정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'사도세자 스승' 류정원 학문·뜻 계승

삼산 문중은 독립운동가 열 명 이상 배출

독립운동가를 다수 길러낸 가문의 고택이 국가유산으로 관리된다.

'안동 전주 류씨 삼산고택' 전경[사진=국가유산청 제공]

AD

국가유산청은 경북 안동시 예안면에 있는 '안동 전주류씨 삼산고택'을 국가민속문화유산으로 지정했다고 21일 밝혔다. 조선 시대 문신이자 학자인 삼산 류정원(1702∼1761)의 향불천위를 모신 곳이다. 향불천위는 유학 발전에 큰 업적을 남기거나 덕망이 높은 인물을 지역 유림이 발의해 영원히 사당에 모시도록 한 신위를 뜻한다.

류정원은 다산 정약용(1762∼1836)이 쓴 '목민심서(牧民心書)'에 열한 차례 언급될 정도로 당대 명망이 높았다. '주역(周易)' 연구에 매진해 '역해참고(易解參攷)'·'하락지요(河洛指要)' 등의 저술을 남겼고 대사간, 호조참의 등을 지냈다. 영조의 아들 사도세자를 가르치기도 했다.

삼산고택은 330여 년 역사를 간직한 공간이다. 류정원의 아버지인 류석구가 1693년에 건립했다고 추정된다. 경북 북부 지방에서 볼 수 있는 'ㅁ'자 형태의 뜰집 구조로 안채, 사랑채, 사당, 외양간채, 대문채 등 다섯 동으로 구성돼 있다. 내·외 공간 구분이 명확하고, 조선 후기 양반가 집안의 특징이 남아있다고 평가된다.





AD

'안동 전주 류씨 삼산고택' 사랑채 전경[사진=국가유산청 제공]

삼산 문중은 독립운동가를 열 명 이상 배출하며 안동 지역의 사회 운동을 주도한 대표적인 집안이다. 대표적인 후손으로는 협동학교를 창설하고 신교육과 사회 개혁에 힘쓴 류인식(1865∼1928), 임시정부 국무위원을 지낸 류림(1894∼1961) 등이 있다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>