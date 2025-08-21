'밀톡' 찍는 美 여군…안보 위협 vs 모병 효과 찬반

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美 여군 틱톡 통해 일상 공유

모병 효과↑…동시에 국가안보 우려도

미국 여군들이 중국계 동영상 플랫폼 틱톡(TikTok)을 통해 일상을 공유하고 있다. 국가 안보 우려와 동시에 모병 효과를 가져오고 있다는 분석이 제기된다.

틱톡에서 밀톡(Miltok) 해시태그를 검색했을 시 뜨는 모습. 틱톡

19일(현지시간) 영국 시사주간지 이코노미스트는 틱톡에 활발히 참여하는 미 여군들이 수천명의 팔로워와 수백만회의 조회 수를 기록하며 인기를 끌고 있다고 보도했다. 이는 군 신병 확보에도 긍정적인 영향을 주고 있다는 반응이다.

틱톡 내 #밀톡(Miltok) 해시태그에는 평소 피부관리 루틴을 소개하는 중위, 아이를 맡기러 어린이집으로 달려가는 해군 장교, 비행 중 브이로그를 남기는 공군 조종사 등 다양한 미국 여군들의 모습이 공유된다. 남성성을 강조하는 전통적인 군대 이미지와 달리 발랄하고 여성스러운 일상이 주를 이룬다.

이 같은 흐름은 미군 내 성별 구성 변화와도 맞물린다. 2005년 이후 남성 군인은 10% 줄었지만 여성 군인은 오히려 12% 늘었다. 그럼에도 불구하고 여전히 여군은 남성 중심의 조직 문화에 적응하는 데 어려움을 겪는다. 2023년 미 국방부 조사에서는 현역 여군의 13%가 성차별을 경험했다고 답했으나 남성 군인 중 같은 응답은 1.4%에 그쳤다.

이 때문에 일부 여군들은 안정과 지지를 얻기 위해 틱톡으로 향했다. 자신이 무시당하거나 고립감을 느꼈을 때 틱톡을 통해 위로받는 것이다. 특히 남성 군인들이 잘 느끼지 못하는 군복·복장 규정 같은 문제를 공유하며 소통의 장을 넓히고 있다.





그러나 군 내부에서는 국가 안보를 이유로 우려의 목소리도 높다. 특히나 틱톡은 중국의 IT기업 바이트댄스가 운영하는 플랫폼으로 개인정보 수집 등을 이유로 미국 내 차단 위기에 놓여 있다. 국방부 역시 여군들의 무분별한 틱톡 사용이 국가 안보를 해칠 수 있다고 경계하고 있다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

