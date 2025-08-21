선문대, 미래자동차 특화 'SM-Stars 창업캠프' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

창의 아이디어 발굴·사업화 역량 강화…우수 아이템 창업 연계 지원

AD

선문대학교는 지난 18일부터 19일까지 이틀 간 천안 상록리조트에서 미래자동차공학부 학생과 예비창업자를 위한 'SM-Stars 창업 캠프'를 개최했다고 21일 밝혔다.

이번 캠프는 창의적 아이디어 발굴부터 사업계획서 작성, 모의 피칭까지 창업 실전 프로그램으로 구성됐다.

주요 과정은 ▲최신 트렌드 분석 ▲사업계획서 작성법 ▲ChatGPT 활용 전략 ▲전문가 멘토링 및 BM분석 ▲아이디어 피칭 등으로 진행됐다.

선문대는 우수 창업 아이템을 창업동아리 및 학생창업자 지원사업과 연계해 실제 창업으로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.

선문대 관계자는 "학생들이 창업에 대한 자신감을 기르고 미래자동차 분야 혁신 아이디어를 사업화하는 발판이 될 것"이라며 "다양한 창업지원 프로그램을 통해 지역 창업 활성화에 앞장서겠다"고 말했다.





AD

한편 이번 캠프는 선문대 창업보육센터가 주최·주관하고, 미래자동차특성화사업단, 미래자동차공학부, RISE사업단이 공동으로 참여했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>