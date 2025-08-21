CU, 간편결제 통합 서비스 'CU페이' 론칭

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포켓CU 간편결제 수단 통합

간편결제 수단별 할인 혜택, 한번에 적용

BGF리테일이 운영하는 편의점 CU가 포켓CU의 간편결제 통합 서비스 'CU페이'를 오는 25일 론칭한다고 21일 밝혔다.

CU페이는 기존 포켓CU에서 CU머니, 간편결제 계좌·카드로 나뉘어 있던 간편결제 수단을 하나로 통합해 고객이 보다 직관적이고 간편하게 결제할 수 있도록 한 서비스다.

BGF리테일이 운영하는 편의점 CU가 포켓CU의 간편결제 통합 서비스 'CU페이'를 오는 25일 론칭한다고 21일 밝혔다. BGF리테일 제공

포켓CU의 결제 수단별로 각각 적용됐던 할인 혜택이 CU페이를 통해 한 번에 적용된다는 점이 가장 큰 특징이다. 예를 들어 CU머니로 결제해야만 할인받을 수 있는 상품을 CU페이로 확대한다.

CU는 향후 결제 전용 혜택을 대폭 강화해 '포켓CU' 사용을 늘린다는 계획이다. 다음 달 1일부터 CU페이 결제 고객을 대상으로 ▲추가 할인 및 증정 혜택 ▲CU 포인트 1% 추가 적립 ▲CU키핑 유효기간 2배 연장 혜택을 제공한다.

먼저 CU페이로 결제하면 약 200종의 상품을 대상으로 추가 할인·증정 혜택을 제공한다. 대표적으로 CU의 가정간편식(HMR) 상품인 금미옥, 애플하우스, 악어떡볶이 총 7종을 1+1에 판매한다. 라라스윗 파인트 12종에 대해서는 1+1행사에 추가 10% 할인을 더한다.

CU페이 계좌를 이용하면 결제 금액의 1%가 추가 적립된다. VIP 고객은 기존 2%에서 최대 3%까지 적립이 가능하다. 또한 CU페이로 결제 시 +1 상품을 키핑하면 증정품 유효기간이 기존 30일에서 60일로 두 배 연장된다.

키핑 서비스도 개선한다. 포켓CU 홈 메인 화면에 '키핑 보관함'을 신설해 고객이 CU키핑을 통해 보관 중인 상품을 한눈에 확인할 수 있도록 했다. 기존 오프라인 구매 시에만 발급했던 CU키핑을 온라인 배달 및 픽업까지 확대한다.





박병호 BGF리테일 온라인플랫폼팀 팀장은 "CU페이 론칭은 간편결제 통합을 통한 결제 편의성 개선뿐만 아니라 전용 혜택을 추가 제공함으로써 고객들의 로열티를 높일 수 있을 것"이라며 "앞으로도 CU는 포켓CU의 지속적인 업그레이드를 통해 고객들의 이용 편의성을 극대화해 나갈 계획"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

