아워홈 '청잎김치', 글로벌 12개국 코스트코 입점

일본·대만·호주 코스트코 입점 완료

연내 미주, 유럽 등 9개국 추가 입점

아워홈이 '청잎김치'를 앞세워 글로벌 김치 시장 공략에 나선다. 청잎김치는 지난해 세계식품박람회 시알 파리에서 그랑프리를 수상한 제품이다.

아워홈은 21일 청잎김치가 일본·대만·호주 코스트코 입점을 완료했으며, 연내 총 12개국 글로벌 코스트코 매장에 순차적으로 입점할 계획이라고 밝혔다.

청잎김치는 지난달부터 글로벌 코스트코 매장에 입점 중이다. 7월14일 일본 37개 매장 입점을 시작으로, 7월28일엔 대만 14개 매장, 8월7일엔 호주 15개 매장에 입점을 완료했다. 앞으로 미국, 캐나다, 뉴질랜드, 중국, 영국, 스페인, 아이슬란드, 스웨덴, 프랑스 등 9개국으로 확대될 예정이다.

청잎김치는 국제식품박람회 '2024 시알 파리(SIAL PARIS)'에서 그랑프리를 수상했다. 아워홈은 수상 이후 약 8개월간 미국 코스트코 본사와 협력해 글로벌 출시용 제품을 개발했으며, 각국 수출 규격에 맞춰 맛과 패키지를 최적화했다. 코스트코의 지속가능성 정책을 반영해 친환경 포장재를 적용했다.

코스트코는 시식평가에서 기존 김치와 차별화된 청잎김치에 긍정적인 반응을 보인 것으로 알려졌다. 청잎은 파이토케미컬 성분이 풍부하지만 거친 식감 때문에 제한적으로 활용돼 왔다. 아워홈은 저온 숙성 기술과 레시피 개발을 통해 청잎 특유의 고소한 맛과 탄력 있는 식감은 살리면서 깊은 감칠맛을 가진 김치를 개발했다.

아워홈은 청잎김치를 시작으로 다양한 김치 제품의 코스트코 입점을 확대하는 동시에, 북미·유럽·아시아 등 주요 권역을 중심으로 글로벌 수출을 본격 확대할 계획이다. 이를 통해 한국 김치의 세계화와 함께, K푸드 대표 기업으로서 입지를 더욱 강화한다는 전략이다.





아워홈 관계자는 "청잎김치는 배추 청잎을 직접 말아 담은 푸드업사이클링 수제 김치로, 지속가능성과 높은 품질을 동시에 구현한 제품"이라며 "앞으로도 차별화된 제품으로 글로벌 시장의 문을 꾸준히 두드리고, K푸드 수출 확대를 선도하며 한국 식문화의 가치를 전 세계에 알리겠다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

