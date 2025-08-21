金 "기억 안 난다" 모르쇠 일관… 건진법사, 영장심사 포기

김건희 여사 '3차 출정 조사'…"기억나지 않아 모른다"

특검, 金 주변 인물 소환 조사로 압박

31일까지 구속 연장

김건희 여사가 구속된 이후 자신을 둘러싼 의혹에 대해서 '모르쇠'로 일관하고 있다. 구속되기 전 조사에서 진술거부권을 행사하지 않고 상세하게 자신의 혐의를 소명했던 것과 달리 진술 태도가 180도 달라진 것이다. 민중기 특별검사팀은 굳게 닫은 김 여사의 입을 열기 위해 주변 인물을 압박하는 전략으로 수사를 이어가고 있다. 김 여사에 대한 구속기간도 이달 31일까지 연장했다.

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 12일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 법원을 나서고 있다. 2025.08.12. 사진공동취재단

21일 특검팀에 따르면 김 여사는 구속된 이후 진행한 조사부터 대부분의 질문에 진술거부권을 행사하면서, 일부는 기억이 나지 않거나 잘 모르겠다는 취지로 답변을 했다. 전날로 예정됐던 3차 출정 조사는 건강상의 이유로 하루 밀려 이날 오후 2시부터 진행된다.

특검팀은 김 여사의 신병을 확보한 뒤 부당 선거·공천 개입 의혹에 대해서 조사를 벌였다. 하지만 김 여사는 특검팀의 소환에는 응하고 있으나, 사실상 진술을 거부하면서 수사에 비협조적인 태도를 취하고 있다. 자신의 진술이 향후 재판에서 불리하게 작용할 것을 염두에 두고 말을 아끼는 것으로 보인다. 특검팀에서 자신의 혐의를 소명하는 것보다 공개된 재판에서 진술하는 게 더 유리하다고 판단했을 가능성이 크다. 또 구속 전 조사에서 소상히 해명했음에도 구속영장이 청구된 만큼, 조사에 협조한다고 하더라도 실익이 없다고 판단했을 수도 있다.

이에 특검팀은 김 여사의 진술에 의존하지 않고 의혹에 연루된 핵심 인물들을 차례로 소환해 조사하면서, 김 여사를 압박하고 있다. 김 여사의 측근인 건진법사 전성배씨에 대해 구속영장을 청구하고 김 여사의 집사로 불리는 김예성씨, 김 여사의 자금관리인인 이종호 전 블랙펄인베스트 대표 등을 계속 소환해 조사하면서 얼개를 짜고 있다. 특검팀은 김 여사를 기소하면서 김 여사와 이들과의 관계, 김 여사와 이들의 범죄 혐의를 공소장에 적시할 것으로 예상된다.

김 여사가 남은 구속기간 동안 진술 태도를 바꿀 가능성은 크지 않아 보인다. 김 여사의 진술이 없더라도 특검팀에 불리한 상황은 아니다. 범죄 혐의에 대한 여러 증거와 관련자들의 진술을 이미 확보한 상태이기 때문이다. 다만 김 여사가 진술을 거부하면서 특검팀이 쥐고 있는 패만 확인할 수도 있다는 우려의 목소리도 나오고 있다.





김건희 씨에게 각종 청탁을 전달한 창구로 지목된 건진법사 전성배 씨가 18일 민중기 특별검사팀 사무실이 마련된 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트로 들어가고 있다. 2025.08.18 윤동주 기자

특검팀은 김 여사의 구속 기간 동안 관련자 조사를 병행하며 기소 준비에 속도를 낼 계획이다. 한편 전씨는 이날 오전 서울중앙지법에서 열리는 영장실질심사를 포기했다. 전씨는 전날 저녁 변호인을 통해 특검팀에 영장심사를 포기하겠다는 의사를 알려왔다. 전씨는 특검팀 사무실에서 대기하면서 영장심사 결과를 기다린다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

