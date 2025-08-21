[굿모닝 증시]AI거품론에도 美증시 저가매수…韓증시도 지켜봐야

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美증시 기술주 중심 차익실현

장중 낙폭 키웠지만 대부분 만회

이번주 흔들린 韓증시도 반등 기대감

뉴욕증시가 기술주 전반의 하락 영향으로 사흘째 혼조세를 보였다. 인공지능(AI) 산업 거품론이 불거지면서 투자자들이 대형 기술주 중심으로 차익 실현에 나섰다.

20일(현지시간) S&P500 지수는 전날 대비 0.24% 떨어진 6395.78로 마감했고, 기술주 중심의 나스닥지수는 2만1172.86으로 전날보다 0.67% 내렸다. 다우존스30 산업평균지수만 0.04% 오른 4만4938.31로 정규장 거래를 마쳤다.

이날도 개장 직후 AI 및 반도체 관련주에 투매가 이어지면서 나스닥지수는 장중 1.92%까지 낙폭을 키우기도 했다. 필라델피아 반도체지수는 장중 한때 전날 대비 3.38% 떨어지기도 했다.

AI 및 반도체 관련주의 상승동력이 약해지고, 실적 대비 지나치게 가격이 올랐다는 평가가 하방 압력을 키운 것으로 풀이된다. 최근 미국 메사추세츠공대(MIT)가 발표한 보고서도 부정적 영향을 미쳤다는 시선도 있다.

MIT의 난다(NANDA) 이니셔티브는 이번 주 발행한 보고서를 통해 생성형 AI를 도입한 기업 중 약 5%만이 매출 성장 속도가 빨라졌고, 나머지 95%는 별다른 이득을 보지 못했다고 주장했다.

다만 연일 나스닥이 흔들리자 저가 매수세도 유입됐다. AI '대장주'인 엔비디아도 장중 3.89%까지 떨어졌지만 낙폭을 대부분 만회하며 전날 대비 0.24% 하락한 채 마감했다.

7월 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에 담긴 매파적(통화 긴축 선호) 분위기도 시장에 부담으로 작용했다. 이날 공개된 의사록에 따르면 지난달 FOMC 회의에서 금리 인하를 주장하는 소수의견은 2명에 그쳤다. 전반적으로 인플레이션(물가 상승)을 우려하는 분위기였다. 금리 인하가 다수 의견이라는 기대감이 꺾이면서 주가에 충격을 준 것이다.

이번 주 내내 흔들렸던 국내 증시도 미국 증시의 하락 여파를 받을 것으로 전망된다. 한국수력원자력과 미국 웨스팅하우스 간의 계약, 대주주 양도소득세 등 세제개편안 이슈 같은 악재가 여전히 남아있는 상황이다. 국내 증시와 유사한 흐름을 보이는 MSCI 한국 증시 상장지수펀드(ETF)는 0.11% 하락했다. 필라델피아 반도체 지수는 0.72% 떨어졌다.





다만 전날 장중 급락한 원전, 조선, 은행 등 주도주들이 낙폭을 되돌린 만큼 저가 매수 대기 수요도 있는 것으로 풀이된다. 한지영 키움증권 연구원은 "정부 차원에서 증시 혼란을 해소하기 위해 정책을 선회할 가능성도 남아있다"며 "국내 증시가 단기 과매도 국면에 놓인 만큼 낙폭 과대 주도주 중심으로 반등할 수도 있다"고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

