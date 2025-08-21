영등포구, 지자체 합동평가서 ‘1등급’ 달성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공공서비스 등 주민 생활 밀접 분야서 두각

서울 영등포구(구청장 최호권)가 ‘2025년 지방자치단체 합동평가’에서 서울시 자치구 최고 등급인 ‘1등급’을 달성했다고 21일 밝혔다.

2023년 ‘최우수 S등급’에 이어 또다시 역대 최고 성적을 기록하며 구의 행정 역량을 대외적으로 인정받은 것이다. 이와 함께 서울시로부터 재정 인센티브도 확보하게 됐다.

영등포구가 ‘2025년 지방자치단체 합동평가’에서 최고 등급인 ‘1등급’을 달성했다. 영등포구 제공.

지방자치단체 합동평가는 행정안전부가 전국 17개 시·도를 대상으로 국가 주요 시책 추진 실적을 종합 평가하는 제도로, 서울시는 이를 토대로 25개 자치구를 1~4등급으로 분류한다. 평가 항목은 50개 정량지표와 9개 노력도 지표다.

이번 평가에서 영등포구는 공공서비스 품질 향상, 보건·복지 체계 개선, 안전관리 강화, 환경지표 성과 제고 등 주민 생활과 직결되는 분야에서 두드러진 성과를 거뒀다. 특히 노력도 평가 전 항목에서 만점을 기록하며 성과 관리 체계 전반의 우수성을 입증했다.

구는 이를 위해 종합계획 수립, 실적 보고회 개최, 월별 점검, 찾아가는 담당자 역량 강화 교육, 부서 간 협업 회의 등을 체계적으로 운영했다. 그 결과 등급제를 도입한 2020년 이후 역대 최고 성적인 1등급에 올랐다.





최호권 영등포구청장은 “이번 성과는 전 부서가 합심해 이뤄낸 값진 결실이자 구민과 함께 만들어낸 영등포의 성과”라며 “앞으로도 구민이 체감할 수 있는 행정 서비스와 생활 편익 확대를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

