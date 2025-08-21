트럼프, 'ICC 수배' 네타냐후에 "전쟁영웅…나도 그렇다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 전쟁영웅이라고 주장했다.

19일(현지시간) 트럼프 대통령은 보수 성향 언론인 마크 레빈의 라디오쇼 인터뷰에서 지난 6월 미국과의 공조 하에 이란 핵시설 등을 공격한 네타냐후 총리에 대해 "좋은 사람(good man)"이라고 평가한 뒤 "그는 전쟁 영웅"이라며 "내 생각에 나도 그렇다"고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

AD

이어 트럼프 대통령은 "나는 그 전투기들을 보냈다"며 자신의 지휘로 지난 6월22일(이란 현지시간) 미군 폭격기가 이란 핵시설 3곳을 벙커버스터로 타격한 사실을 언급했다.

트럼프 대통령은 "여섯번의 전쟁을 종식했고, 이란과의 전쟁도 종식했다"며 "나는 그들(이란)의 핵 능력을 완전히 제거했다. 그들은 기회만 있었다면 이스라엘에 2초 이내에 핵무기를 사용했을 것"이라고 말했다.

또 가자지구에 억류돼있던 인질들을 석방한 것을 언급하며 "인질을 모두 되찾은 사람은 바로 나다"라고 말했다. 다만 전임 조 바이든 대통령 시절 약 105명의 인질이 석방됐다고 뉴욕타임스(NYT)는 지적했다.





AD

국제형사재판소(ICC)는 작년 11월 네타냐후 총리에게 이스라엘-하마스 전쟁 중에 발생한 가자지구 민간인 인명 피해 등 혐의로 체포영장을 발부했다. 또 네타냐후 총리의 가자지구 완전 점령 방침이 논란이 되고 있지만 트럼프 대통령은 그에 대한 전폭적인 지지를 표하고 있다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>