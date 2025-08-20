신상진 성남시장, 국토부 장관에 경기 남부 교통 현안 해결 요청

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기남부광역철도 제5차 국가철도망 반영·용서고속도로 금토 연결로 개설 건의

시장 명의 서한 2건 국토부 전달 "420만 교통난 해소, 국가 성장 위해 반영돼야"



신상진 성남시장은 20일 김윤덕 신임` 국토교통부 장관에게 △경기남부광역철도 제5차 국가철도망 구축계획 반영 △판교 제2·3테크노밸리 교통대책(용인~서울고속도로 금토 톨게이트 연결로 개설) 등을 요청하는 서한을 전달하며 시의 교통현안 해결에 적극 나섰다. 시는 이날 신 시장 명의의 서한 2건을 국토부 장관실에 직접 전달했다.

신상진 성남시장. 성남시 제공

경기남부광역철도는 성남·수원·용인·화성시가 공동으로 추진하는 신규 광역철도 사업으로, 서울 잠실종합운동장에서 성남과 용인, 수원을 거쳐 화성까지 연결되는 총연장 50.7㎞의 노선이다. 이 노선은 비용 대비 편익(B/C) 값이 1.20으로, 민간투자 제안이 있을 만큼 경제성이 높은 것으로 평가된 사업이다.

신 시장은 서한에서 "성남·수원·용인·화성은 인구 420만 명이 넘는 거대 생활권으로, IT와 반도체 산업 등 국가 전략산업이 집적된 대한민국 미래 성장의 핵심 도시"라며 "그러나 현재 경부축 교통시설은 이미 포화 상태에 이르러 극심한 정체를 빚고 있으며, 기반시설 확충에도 한계가 있는 만큼 대규모 수송이 가능한 교통수단의 도입이 절실하다"고 강조했다.

아울러 신 시장은 같은 날 또 다른 서한을 통해 판교 제2·3테크노밸리 교통문제 해결 방안으로 용인~서울고속도로 금토 톨게이트 연결로 개설을 요청했다.

신상진 성남시장이 김윤덕 국토부장관에게 전달한 용인서울고속도로 금토톨게이트 연결로 개설 요청 서한문. 성남시 제공

신 시장은 "판교 제2·3테크노밸리가 광역교통개선대책 없이 추진되어 출퇴근 시 많은 근로자들의 교통 불편을 초래하고 있다"며 "용인~서울고속도로 진출입로 개설은 적은 비용으로 큰 효과를 거둘 수 있는 방안으로, 판교 지역 교통문제 해결뿐만 아니라 고속도로 운영 효율성 제고와 수도권 남부권역의 교통수요 분산에도 크게 기여할 것"이라고 밝혔다.





현재 국토교통부는 제5차 국가철도망 구축계획 수립을 추진 중이며, 경기남부광역철도를 비롯해 각 지자체에서 건의한 신규 사업들을 검토하고 있다. 성남시는 앞으로도 정부와 국회, 인접 지자체와 긴밀히 협력해 경기남부광역철도 사업과 판교권 교통현안이 국가계획에 최종 반영될 수 있도록 모든 역량을 집중할 계획이다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

