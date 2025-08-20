'세계양궁대회 D-16' 강기정 시장, 막바지 점검

새 단장 광주국제양궁장 등 확인
시, 38억 투입 안전 시스템 구축
"선수·관람객에 최적 환경 제공"
오는 9월 5일 '광주 2025 현대세계양궁선수권대회' 개막을 앞두고 강기정 광주시장이 막바지 점검에 나섰다.
강 시장은 20일 남구에 있는 '광주국제양궁장'을 찾아 경기장 시설을 살폈다. 강 시장은 대회를 앞두고 새 단장을 마친 경기장 시설을 비롯해 관람객·편의시설, 장애인 접근시설, 안전 시스템 등을 중점적으로 확인했다.
특히 장애인·노약자·외국인 관람객 등 누구나 차별 없이 경기장을 이용할 수 있도록 장애인 편의시설을 전반적으로 재차 꼼꼼히 체크했다.
시는 앞서 세계양궁연맹(WA)의 규정에 맞춰 경기장 환경을 대대적으로 정비했다. 예·본선 경기가 열리는 광주국제양궁장은 사업비 38억원을 투입해 양궁장 폭을 기존 210m에서 좌우 각 10m씩 총 20m를 확장하고, 선수 대기실 및 장비 보관실 등 다목적 공간을 새롭게 조성했다.
또 참가선수단 안전 및 편의를 위해 바닥 평탄화 작업을 하고, 보도블럭도 새로 깔았다. 양궁경기를 중앙에서 통제 운영할 수 있는 양궁경기중앙통제본부(DOS: Directing of Shooting)를 설치했다. 결승전이 열리는 5·18민주광장 특설 경기장에는 800여석 규모의 임시 관람석이 설치된다.
광주 2025현대세계양궁선수권 및 세계장애인양궁선수권대회 조직위원장인 강기정 시장은 "최종 시설 점검을 통해 대회 준비가 순조롭게 마무리 단계에 들어섰다"며 "세계 각국 선수들에게 최적의 환경을 제공할 수 있도록 대회 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.
