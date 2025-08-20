코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



한국증시가 20일 하락 마감했다. 기존 주도주 차익실현, 인공지능(AI) 버블 논란, 미국 금리인하 기대 축소 등 요인에 3거래일 연속 약세였다.

코스피가 한 달 만에 3100선이 붕괴된 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 강진형 기자

이날 코스피지수는 전날 대비 21.47포인트(0.68%) 내린 3130.09에 거래를 마쳤다. 이날 지수는 30.4포인트(0.95%) 내린 3121.52로 출발한 후 오전 중 3100선을 내주기도 했지만, 기관이 매수세로 돌아서며 낙폭이 점차 축소됐다. 외국인이 2277억원어치를 순매도했고, 개인은 3927억원어치를 팔아치웠다. 기관은 5163억원어치를 사들였다.

시가총액 상위 종목 중에선 기아(1.06%), 삼성전자(0.71%), 현대차(0.68%), HD현대중공업(0.67%), 삼성생명(0.62%), 삼성전자우(0.52%) 등이 상승했다. 반면 두산에너빌리티(-3.53%), SK하이닉스(-2.85%), NAVER(-1.77%), LG에너지솔루션(-1.69%), HD한국조선해양(-1.55%), 한화에어로스페이스(-1.33%), 삼성물산(-0.93%), 한화오션(-0.75%) 등은 하락세를 보였다.

업종별로 보면 음식료담배(0.53%), 섬유의류(0.40%), 오락문화(0.22%) 등 업종이 상승했다. 반면 기계장비(-2.52%), 건설(-2.02%), 증권(-1.93%), 의료정밀기기(-1.57%), IT서비스(-1.09%), 금속(-0.97%), 중형주(-0.96%), 전기전자(-0.87%), 비금속(-0.82%), 종이목재(-0.80%) 등 대부분 업종이 하락세를 나타냈다.

코스닥지수는 전날 대비 10.35포인트(1.31%) 내린 777.61에 마감했다. 이날 지수는 9.33포인트(1.18%) 내린 778.63으로 출발한 후 하락폭을 확대하며 769선까지 급락했으나 이후 낙폭을 줄였다. 외국인과 기관이 각각 422억원, 856억원어치를 순매도했다. 개인은 1572억원어치를 사들였다.

시가총액 상위 종목 중에선 펩트론(3.32%), 실리콘투(1.90%), 에스엠(1.82%), 삼천당제약(0.90%), JYP Ent.(0.63%) 등이 상승했다. 반면 리가켐바이오(-3.88%), 파마리서치(-3.26%), 레인보우로보틱스(-2.87%), 에이비엘바이오(-2.65%), HLB(-2.55%), 에코프로(-2.48%),리노공업(-1.72%), 알테오젠(-1.41%), 에코프로비엠(-1.29%), 코오롱티슈진(-1.22%) 등은 하락 마감했다.

김지원 KB증권 연구원은 "샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI) 관련주의 버블 가능성을 짚어 뉴욕증시가 기술주 약세가 심화됐고, 이에 따라 SK하이닉스 등 국내 반도체 관련주도 약세를 보였다"고 말했다.





또한 "한국수력원자력 불공정계약 논란 여파 등이 이어지며 원전 및 방산, 건설, 증권 등 주도주 하락이 이어졌다"며 "다만 해당 계약에 대해 '감내하고 이익을 남길 만하다'는 해명 등이 나와 오후 들어 낙폭 상당 부분 회복했다"고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

