대전교통공사-배재대학교, 지역발전·산학협력 위해 맞손

지역사회 발전·사회공헌 활동에 관한 상호 협력

20년 무사고 교통공기업과 140년 전통 지역 명문대가 상생을 위해 맞손을 잡았다.

대전교통공사가 19일 배재대학교와 '지역발전 및 산학협력 강화를 위한 업무협약'을 체결했다.

이날 협약식은 배재대학교 21세기관 대회의실에서 개최됐으며, 연규양 대전교통공사 사장과 김욱 배재대학교 총장을 비롯해 양 기관 관계자 등 10여 명이 참석해 상호 발전과 협력 의지를 다졌다.

이번 협약을 통해 양 기관은 ▲지역사회 발전 및 사회공헌 활동에 관한 상호 협력 ▲상호 지식·기술 등 정보교류 및 학술교류 ▲기타 상호 발전에 기여할 수 있는 협력체계 구축 등을 약속했다.

대전교통공사는 20년간 '무사고 안전운행'을 이어오며 시민 교통 서비스 향상에 힘써온 공기업으로, 2023년부터는 교통문화연수원, 타슈 공공자전거, 교통약자이동지원센터 운영까지 맡아 대전 시민의 발이 돼 왔다.

배재대학교는 140년 전통을 자랑하는 명문 사학으로, 인재 양성과 지역사회 공헌에 앞장서고 있다.

김욱 총장은 "대전교통공사와의 협력을 통해 교육·산업·지역이 함께 성장하는 상생 모델을 만들겠다"며 "실질적인 협력사업으로 지역사회에 기여하겠다"고 밝혔다.





연규양 사장은 "이번 협약은 공사와 대학이 가진 지식과 기술을 바탕으로 정보 및 학술의 교류와 인적 네트워크 연계를 통해 대전의 발전에 기여할 수 있는 뜻깊은 계기"라며 "배재대학교와 함께 지역 발전과 교통서비스 향상에 힘쓰겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

