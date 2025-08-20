‘천만송이 장미도시 포항’, 장미굿즈 디자인 공모전 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

21∼29일 접수, 최우수 1작품 포함 총 5작품 선정

포항시의 '천만송이 장미도시 포항' 프로젝트가 올해로 10주년을 맞이했다.

시는 市花인 장미를 상징할 수 있는 기념품 개발로 도시 브랜드를 강화하고 문화·관광 자산으로 확장하기 위해 '천만송이 장미도시 포항 굿즈 디자인 공모전'을 개최한다.

공모 분야는 장미도시 포항을 상징할 수 있는 공산품, 공예품, 잡화류, 가공식품 등이며, 개인이나 사업체 등 관심 있는 누구나 참여할 수 있다.

접수 기간은 오는 8월 21일부터 29일까지이며, 푸른도시사업단 그린웨이추진과(남구 동해안로, 푸른도시사업단 3층)에 방문 또는 우편으로 접수할 수 있다.

응모작은 상징성·상품성·심미성·창의성·작품 완성도 등을 기준으로 심사해 최우수상 1점, 우수상 2점, 장려상 2점을 선정한다.

수상자에게는 총 250만원 상당의 굿즈 판매가 보장되며, 오는 10월 예정된 '포항 바다장미축제' 현장 부스 참여와 판매 기회도 제공된다.

이경식 그린웨이추진과장은 "이번 공모전을 통해 발굴된 기념품이 국내외 관광객에게 장미도시 포항을 알리고, 도시 브랜드를 확산하는 데 크게 기여하길 기대한다"고 말했다.





자세한 사항은 포항시 푸른도시사업단 그린웨이추진과로 문의하면 된다.

‘천만송이 장미도시 포항’, 장미굿즈 디자인 공모전.

